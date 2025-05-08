Ege Kökenli’den hamilelik pozları! Mini pembe elbisesiyle peş peşe paylaştı

Çalıkuşu, Güneşin Kızları, Yahşi Cazibe gibi dizilerde rol alan Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftten geçen haftalarda ise bebek müjdesi geldi.
Çalıkuşu, Güneşin Kızları, Yahşi Cazibe gibi dizilerde rol alan Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftten geçen haftalarda ise bebek müjdesi geldi.
Ünlü oyuncu, hamilelik sürecinde karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Kökenli, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Mini pembe elbisesiyle kamera karşısına geçen oyuncu, verdiği pozları peş peşe sosyal medya hesabında paylaştı.
İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan ve henüz bebeğinin cinsiyetini açıklamayan 32 yaşındaki oyuncunun büyüyen karnı dikkat çekti.