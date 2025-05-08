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Ege Kökenli’den hamilelik pozları! Mini pembe elbisesiyle peş peşe paylaştı

Lior Ahituv ile mutlu bir evlilik sürdüren ve geçen haftalarda bebek müjdesi veren oyuncu Ege Kökenli’den karnı burnunda yeni pozlar geldi. Mini pembe elbisesiyle kamera karşısına geçen oyuncu, verdiği pozları peş peşe sosyal medya hesabında paylaştı.

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 10:26 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 10:26
Ege Kökenli’den hamilelik pozları! Mini pembe elbisesiyle peş peşe paylaştı

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Çalıkuşu, Güneşin Kızları, Yahşi Cazibe gibi dizilerde rol alan Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftten geçen haftalarda ise bebek müjdesi geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu, hamilelik sürecinde karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sosyal medyayı aktif kullanan Kökenli, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Mini pembe elbisesiyle kamera karşısına geçen oyuncu, verdiği pozları peş peşe sosyal medya hesabında paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan ve henüz bebeğinin cinsiyetini açıklamayan 32 yaşındaki oyuncunun büyüyen karnı dikkat çekti.

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