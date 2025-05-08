Naşit Özcan’a veda! Oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: DHA

Tiyatro ve sinema sanatçısı Naşit Özcan için ilk tören Üsküdar'daki Musahipzade Celal Sahnesi'nde düzenlendi. Burada düzenlenen törende konuşan eşi Peyker Özcan, "12 Nisan Çarşamba suare 2000 yılında. Annem benden habersiz bir tiyatro bileti almış bu sahneye. Kızdım anneme; 'Benden habersiz, benim adıma niye program yapıyorsun?' diye… Halbuki dünyanın başka bir yerinde bir kelebek kanat çırpmış o sırada, hayatımı değiştirmek için. Geldim. Otuzlu yaşlarda bir kadın, güzeller güzeli, kıpkırmızı bir elbise içerisinde, incecik, upuzun boylu bir adam, Naşit. 'Kadın ve Memur' oynuyorlar; ve o akşam benim hayatımı değiştirdi. Ben Naşit'i oturduğumuz yerlerden seçtim. Ben seçmedim kalbim seçti. Bütün hayatım ondan sonra değişti. Hiçbirşey eskisi gibi olmadı. İyi ki de olmadı. Devri sahnede kapanmış olabilir ama ismi; oğlu Ahmet Naşit Özcan ve torunu Demir Naşit Özcan'la devam edecek." dedi.

"HUZUR İÇİNDE UYU KARDEŞİM"

Tiyatro oyuncusu Ulvi Alacakaptan ise "Naşit daha şehir tiyatrolarına gelmeden uluslararası sanat gösterilerinde buluştuk. 'Gol Kralı Sait', 'Neşe-i Muhabbet'te' beraber oynadık ama ben bütün aileyi tanıyorum dede Naşit hariç. Naşit bu olağanüstü saygıdeğer ismi sonuna kadar olağanüstü taşımış biriydi " ifadelerini kullandı. Seslendirme sanatçısı Ali Gül ise, " Erken oldu Naşit. 150 yıldır sahne tozuyla sürüp gelen bir hayatın yanında benim için tiyatroyla yatıp kalkan ve ışıklarda yaşayan güzel bir insan. İyi bir adam güleryüzlü insan. 25 yıldan önce bir reklam filminde oynamıştım onunla, sonra da seslendirmede bir geçmişimiz oldu. Benim için hoşsophbet bir insan olarak kaldı. Ne diyeyim huzur içinde uyu kardeşim " şeklinde konuştu.