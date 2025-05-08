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Naşit Özcan’a veda! Oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

Adile Naşit'in kendisi gibi oyuncu olan yeğeni Naşit Özcan, 27 Şubat'ta beyin kanaması geçirmiş ve uzun bir süre hastanede tedavi görmüştü. 4 Mayıs Pazar günü ise ünlü oyuncudan acı haber gelmişti. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Naşit Özcan, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 13:58 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 15:14
Naşit Özcan’a veda! Oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

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Usta oyuncu Selim Naşit'in oğlu, Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan, 27 Şubat'ta beyin kanaması geçirmişti. 4 Mayıs Pazar günü ünlü oyuncudan acı haber geldi. Tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybeden Naşit Özcan, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

Tiyatro sanatçısı Naşit Özcan için Üsküdar'daki Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene Özcan'ın ailesi, yakınları ve sanatçı dostları katıldı. Tiyatro ve sinema sanatşısı Adile Naşit'in yeğeni olan Naşit Özcan (68) için düzenlenen törende eşi Peyker Özcan bir konuşma yaptı.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

Tiyatro ve sinema sanatçısı Naşit Özcan için ilk tören Üsküdar'daki Musahipzade Celal Sahnesi'nde düzenlendi. Burada düzenlenen törende konuşan eşi Peyker Özcan, "12 Nisan Çarşamba suare 2000 yılında. Annem benden habersiz bir tiyatro bileti almış bu sahneye. Kızdım anneme; 'Benden habersiz, benim adıma niye program yapıyorsun?' diye… Halbuki dünyanın başka bir yerinde bir kelebek kanat çırpmış o sırada, hayatımı değiştirmek için. Geldim. Otuzlu yaşlarda bir kadın, güzeller güzeli, kıpkırmızı bir elbise içerisinde, incecik, upuzun boylu bir adam, Naşit. 'Kadın ve Memur' oynuyorlar; ve o akşam benim hayatımı değiştirdi. Ben Naşit'i oturduğumuz yerlerden seçtim. Ben seçmedim kalbim seçti. Bütün hayatım ondan sonra değişti. Hiçbirşey eskisi gibi olmadı. İyi ki de olmadı. Devri sahnede kapanmış olabilir ama ismi; oğlu Ahmet Naşit Özcan ve torunu Demir Naşit Özcan'la devam edecek." dedi.

"HUZUR İÇİNDE UYU KARDEŞİM"

Tiyatro oyuncusu Ulvi Alacakaptan ise "Naşit daha şehir tiyatrolarına gelmeden uluslararası sanat gösterilerinde buluştuk. 'Gol Kralı Sait', 'Neşe-i Muhabbet'te' beraber oynadık ama ben bütün aileyi tanıyorum dede Naşit hariç. Naşit bu olağanüstü saygıdeğer ismi sonuna kadar olağanüstü taşımış biriydi " ifadelerini kullandı. Seslendirme sanatçısı Ali Gül ise, " Erken oldu Naşit. 150 yıldır sahne tozuyla sürüp gelen bir hayatın yanında benim için tiyatroyla yatıp kalkan ve ışıklarda yaşayan güzel bir insan. İyi bir adam güleryüzlü insan. 25 yıldan önce bir reklam filminde oynamıştım onunla, sonra da seslendirmede bir geçmişimiz oldu. Benim için hoşsophbet bir insan olarak kaldı. Ne diyeyim huzur içinde uyu kardeşim " şeklinde konuştu.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

EŞİ TABUTUNU ÖPEREK UĞURLADI

Naşit Özcan'ın cenazesi Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından Şakirin Camii'ne götürüldü. Peyker Özcan tören sonrası eşinin tabutunu öptü.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

TOPRAĞA VERİLDİ

Naşit Özcan'ın naaşı törenin ardından Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınan öğle namazına müteakip, cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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