Hadise dünyaca ünlü şarkıcı Usher ile bir arada! Kulis görüntülerini paylaştı: Yaşayan efsane!

Attığı her adımla adından söz ettiren Hadise, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Londra'da Usher konserine giden Hadise, ünlü şarkıcıyla kuliste bir araya geldi.
Attığı her adımla adından söz ettiren Hadise, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Londra'da Usher konserine giden Hadise, ünlü şarkıcıyla kuliste bir araya geldi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Hadise, bu anlarda çekilen kareleri Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmedi.
NE OLMUŞTU?
Öte yandan bu Hadise ile Usher'ın ilk karşılaşması değil. Ünlü şarkıcı, 2023 Paris Moda Haftası'nda da Usher ile tanışmış ve kısa bir sohbet gerçekleştirmişti.