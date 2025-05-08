Hadise dünyaca ünlü şarkıcı Usher ile bir arada! Kulis görüntülerini paylaştı: Yaşayan efsane!

Attığı her adımla adından söz ettiren Hadise , son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Londra'da Usher konserine giden Hadise, ünlü şarkıcıyla kuliste bir araya geldi.

Hadise dünyaca ünlü şarkıcı Usher ile bir arada!

Kaynak: Sosyal medya

"YAŞAYAN EFSANE"

Hadise Açıkgöz, Usher'ı etiketleyerek paylaştığı fotoğraflara "Sadece ben, Londra ve yaşayan bir efsane. Büyütülecek bir şey değil" notunu düştü.