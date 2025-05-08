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Hadise dünyaca ünlü şarkıcı Usher ile bir arada! Kulis görüntülerini paylaştı: Yaşayan efsane!

Hem kariyeri hem özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Dünyaca ünlü şarkıcı Usher ile bir araya gelen Hadise, o anlara ait kareleri Instagram sayfasında yayınladı.

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 12:42 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 13:19
Hadise dünyaca ünlü şarkıcı Usher ile bir arada! Kulis görüntülerini paylaştı: Yaşayan efsane!

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Attığı her adımla adından söz ettiren Hadise, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Londra'da Usher konserine giden Hadise, ünlü şarkıcıyla kuliste bir araya geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Hadise dünyaca ünlü şarkıcı Usher ile bir arada!

Sosyal medyayı aktif kullanan Hadise, bu anlarda çekilen kareleri Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmedi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

"YAŞAYAN EFSANE"

Hadise Açıkgöz, Usher'ı etiketleyerek paylaştığı fotoğraflara "Sadece ben, Londra ve yaşayan bir efsane. Büyütülecek bir şey değil" notunu düştü.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Hadise ile Usher'ın kulis pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

NE OLMUŞTU?

Öte yandan bu Hadise ile Usher'ın ilk karşılaşması değil. Ünlü şarkıcı, 2023 Paris Moda Haftası'nda da Usher ile tanışmış ve kısa bir sohbet gerçekleştirmişti.

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