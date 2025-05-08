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Ezgi Mola okupa mağduru oldu! İspanya’daki evini işgal ettiler

Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık magazin manşetlerinde yer alan ünlü oyuncu Ezgi Mola, bu kez talihsiz bir olayla gündeme geldi. 2023 yılında İspanya'nın gözde şehirlerinden Barselona'dan ev alan Mola, okupa mağduru oldu. Mola'nın boş duran evi işgal edildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 09:29 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 09:38
Ezgi Mola okupa mağduru oldu! İspanya’daki evini işgal ettiler

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Başka Bir Gün, Masumlar Apartmanı, Erşan Kuneri gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Ezgi Mola, talihsiz bir olayla gündeme geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

2023 yılında İspanya'nın gözde şehirlerinden Barselona'dan ev alan Mola, okupa mağduru oldu. Sabah'tan Bülent Cankurt, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Ünlü oyuncu Ezgi Mola, yurtdışında 'ev'lenme modasına uyup 2023 yılında İspanya'nın ünlü şehri Barselona'da bir ev satın almıştı. Ancak öğrendim ki, Mola'nın şehrin hareketli gece yaşamıyla bilinen El Born bölgesinde aldığı evine çökmüşler! Evet yanlış okumadınız...

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Mola, İspanya'da boş evleri işgal ederek ev sahiplerine korkulu rüyalar yaşatan 'okupa'ların mağduru olmuş! İspanya'da, boş duran evleri, sosyal, kültürel veya barınma amacıyla işgal etmeyi tarif eden 'okupa' hareketi savunucusu bir grup, Mola'nın boş duran evini işgal etmiş.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ezgi Mola, işgal edilen evini kaça aldı bilmiyorum ama o bölgedeki ev fiyatları 700 bin Euro'dan (30.8 milyon TL) başlayıp milyonlarca Euro'ya kadar çıkıyormuş.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Mola'nın Barcelona'da yaşayan ve ara sıra evini kontrol eden arkadaşı, en son gittiğinde evde birilerinin yaşadığını görmüş. Hemen haber verdiği ünlü oyuncu, 'okupa'lardan evini kurtarabilmek için yasal yollara başvurmuş ancak yasalara göre bu o kadar kolay olmuyormuş. Ezgi Mola'ya büyük geçmiş olsun diyorum, umarım tez zamanda evini işgalcilerden kurtarır"

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