Baba acısıyla sarsılan Didem Balçın’dan duygusal veda: Ne çok sevilmişsin sen...

Ünlü oyuncu Didem Balçın'ın babası Abdülkadir Mahmut Balçın vefat etti. Abdülkadir Mahmut Balçın, 6 Mayıs 2025 Salı günü öğle namazının ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Ünlü oyuncu Didem Balçın'ın babası Abdülkadir Mahmut Balçın vefat etti. Abdülkadir Mahmut Balçın, 6 Mayıs 2025 Salı günü öğle namazının ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Babasına olan düşkünlüğüyle bilinen Didem Balçın ise yaşadığı derin üzüntüyü sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.
Babasıyla birlikte yer aldığı fotoğrafları Instagram sayfasında yayınlayan ünlü oyuncu, kaleme aldığı satırlarla yürek sızlattı.
Didem Balçın, "Canım babam" diye başladığı sözlerine şöyle devam etti: "Gidişin doğru zamanı yok; gidişler hep çok erken. Mükemmel bir babanın kızı olmak bize kalan şans... Bugün neysem, bu bedende ve neredeysem, sayende... Çok fazla şey öğrettin bana ve binlerce öğrencine... Senin o neşeli, sağlıklı olduğun günleri yaşayanlar belki çok geçmişte kaldı ama her biri, seni nasıl hatırladıklarını bana söylediler. Ne çok sevilmişsin sen... En güzeli bu baba... Öyle mükemmelsin ki seni tanıyanlar için. Var olduğun 'an'larda böylesi bilinip hatırlanmak, en güzeli baba..."
"Annemi ve bizi çok güzel sevdin" diyen ünlü oyuncu, "Güzel sevmeyi bize sen öğrettin... Rahatça uyu şimdi. Binlerce kere teşekkürler sana... Bize hep şiirler okurdun ya... O güzel sesinle. İşte hep öyle kalacaksın bende" sözleriyle babasına veda etti.
Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu birçok sosyal medya kullanıcısı, baş sağlığı mesajlarıyla Didem Balçın'ın acısını paylaştı.