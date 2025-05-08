Baba acısıyla sarsılan Didem Balçın’dan duygusal veda: Ne çok sevilmişsin sen...

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Didem Balçın, "Canım babam" diye başladığı sözlerine şöyle devam etti: "Gidişin doğru zamanı yok; gidişler hep çok erken. Mükemmel bir babanın kızı olmak bize kalan şans... Bugün neysem, bu bedende ve neredeysem, sayende... Çok fazla şey öğrettin bana ve binlerce öğrencine... Senin o neşeli, sağlıklı olduğun günleri yaşayanlar belki çok geçmişte kaldı ama her biri, seni nasıl hatırladıklarını bana söylediler. Ne çok sevilmişsin sen... En güzeli bu baba... Öyle mükemmelsin ki seni tanıyanlar için. Var olduğun 'an'larda böylesi bilinip hatırlanmak, en güzeli baba..."