PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Baba acısıyla sarsılan Didem Balçın’dan duygusal veda: Ne çok sevilmişsin sen...

Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul, Çakallarla Dans, Bir Zamanlar İstanbul gibi yapımlarda rol alan oyuncu Didem Balçın, baba acısıyla sarsıldı. Babası Abdülkadir Mahmut Balçın’ı toprağa veren ünlü oyuncunun sosyal medya hesabında yaptığı veda paylaşımı ise yürek sızlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 08:53 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 09:03
Baba acısıyla sarsılan Didem Balçın’dan duygusal veda: Ne çok sevilmişsin sen...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ünlü oyuncu Didem Balçın'ın babası Abdülkadir Mahmut Balçın vefat etti. Abdülkadir Mahmut Balçın, 6 Mayıs 2025 Salı günü öğle namazının ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Babasına olan düşkünlüğüyle bilinen Didem Balçın ise yaşadığı derin üzüntüyü sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Babasıyla birlikte yer aldığı fotoğrafları Instagram sayfasında yayınlayan ünlü oyuncu, kaleme aldığı satırlarla yürek sızlattı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Didem Balçın, "Canım babam" diye başladığı sözlerine şöyle devam etti: "Gidişin doğru zamanı yok; gidişler hep çok erken. Mükemmel bir babanın kızı olmak bize kalan şans... Bugün neysem, bu bedende ve neredeysem, sayende... Çok fazla şey öğrettin bana ve binlerce öğrencine... Senin o neşeli, sağlıklı olduğun günleri yaşayanlar belki çok geçmişte kaldı ama her biri, seni nasıl hatırladıklarını bana söylediler. Ne çok sevilmişsin sen... En güzeli bu baba... Öyle mükemmelsin ki seni tanıyanlar için. Var olduğun 'an'larda böylesi bilinip hatırlanmak, en güzeli baba..."

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

"Annemi ve bizi çok güzel sevdin" diyen ünlü oyuncu, "Güzel sevmeyi bize sen öğrettin... Rahatça uyu şimdi. Binlerce kere teşekkürler sana... Bize hep şiirler okurdun ya... O güzel sesinle. İşte hep öyle kalacaksın bende" sözleriyle babasına veda etti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu birçok sosyal medya kullanıcısı, baş sağlığı mesajlarıyla Didem Balçın'ın acısını paylaştı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ali Nuhoğlu’nun karanlık bağlantıları deşifre oldu! Bir ucu BAE’ye diğer ucu Türkiye’nin en önemli bankasına uzanıyor
Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü
Takas Bank
Sivas’ta iki kardeş vahşice katledildi! Katil yıllar önce o programa katılmış! Bakın ne demiş...
SON DAKİKA: Meteoroloji’den İstanbul için sağanak uyarısı! Hafta sonu yağmur geliyor, sıcaklara kısa mola
Gelirler artıyor! Destekler ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna tüm rakamlar
CANLI | Hindistan-Pakistan savaşı başladı! Füzeler ateşlendi, camiler hedef alındı | Nükleer savaş uyarısı: Hindistan tüm sonuçlara katlanacak
Piyasalar bu kararı bekliyordu! Fed faiz oranını açıkladı
Papa seçimi başladı: Dünyanın gözü Vatikan’da! İlk tur kara haber | Trump’tan seçimi etkilemek için 1 milyar dolar
Başkan Erdoğan’dan Külliye’de önemli kabul: Irak Başbakanı Sudani Ankara’ya geliyor! İşte masadaki konular
Astronomik rakamlara çıkan lahmacun fiyatlarına Esra Erol isyan etti!
Minguzzi cinayeti soruşturmasında flaş gelişme! Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe’de Ali Koç istifa edecek mi? Canlı yayında Jose Mourinho ve transfer açıklaması
CHP’li belediyede işçiler hakkını alamadı cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu: İzmir şehir değil köy!
Ağabeyi iyi bir CHP’li demişti! Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu Başkan Erdoğan düşmanı çıktı: 2020’deki röportajda küstah tehditler
Polisin dur ihtarına uymayan CHP’nin otobüs şoförü Gökhan Gülyurt’a 13,5 yıla kadar hapis istemi
Galatasaray’a Bayern’den çifte yıldız!
Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’den katillerin metrobüs görüntüleri hakkında ilk açıklama
Trabzonspor’dan sürpriz prim kararı! Ertuğrul Doğan takvim.com.tr’ye açıkladı
PKK paçavrasında ’Şebbiha’ fitnesi! Elebaşı Mihraç Ural’dan Suriye’de sinsi hesaplar... Dürziler silaha sarıldı, sıra Alevilerde