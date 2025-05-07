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Ünlü şarkıcı Şimal hastaneye kaldırıldı! Eşinden ilk açıklama geldi

Bir süredir kanser tedavisi gören ve geçen aylarda hastalığı yendiğinin müjdeleyen ünlü şarkıcı Şimal’den kötü haber geldi. Pazar günü yeniden hastaneye kaldırılan şarkıcı hayranlarını endişelendirirken Şimal’in eşi Necati Arıcı, konuyla ilgili açıklama yaptı.

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Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 09:27 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 09:34
Ünlü şarkıcı Şimal hastaneye kaldırıldı! Eşinden ilk açıklama geldi

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2021 yılında meme kanserine yakalanan ve gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Şimal, rutin kontrolleri sırasında beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Hastaneye kaldırılan ve 8 saat süren bir ameliyat geçiren Şimal, tedavisinin ardından sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla sağlığına kavuştuğunu müjdelemişti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ameliyat sonrası PET sonucunu takipçileriyle paylaşan Şimal, "Müjdemi isterim. PET sonucum çıktı, tüm vücudum tertemiz. Bugünkü gözyaşlarım mutluluktan. Çok şükür… Dualarımız kabul oldu. Bana güzel enerjilerini ve dualarını gönderen herkese bir kez daha teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü şarkıcıdan hayranlarını endişelendiren kötü haber geldi. Şimal, pazar günü yeniden hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan sanatçı, geçtiğimiz gün normal odaya alındı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Şimal'in eşi Necati Arıcı, '2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada, "Şimal ciddi bir nöbet geçirdi. Sebebi şu an araştırılıyor" ifadelerini kullandı.

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