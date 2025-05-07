Ünlü şarkıcı Şimal hastaneye kaldırıldı! Eşinden ilk açıklama geldi

2021 yılında meme kanserine yakalanan ve gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Şimal , rutin kontrolleri sırasında beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti.

Hastaneye kaldırılan ve 8 saat süren bir ameliyat geçiren Şimal , tedavisinin ardından sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla sağlığına kavuştuğunu müjdelemişti.

Kaynak: Sosyal medya

Ameliyat sonrası PET sonucunu takipçileriyle paylaşan Şimal, "Müjdemi isterim. PET sonucum çıktı, tüm vücudum tertemiz. Bugünkü gözyaşlarım mutluluktan. Çok şükür… Dualarımız kabul oldu. Bana güzel enerjilerini ve dualarını gönderen herkese bir kez daha teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.