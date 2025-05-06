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Pınar Eczacıbaşı kimdir? Pınar Eczacıbaşı neden hayatını kaybetti? Hayatı ve kariyeri...

Başarılı iş insanı, sivil toplum lideri ve diplomatik danışmanlık görevleriyle tanınan Pınar Eczacıbaşı 65 yaşında hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 20:48 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 20:48
Pınar Eczacıbaşı kimdir? Pınar Eczacıbaşı neden hayatını kaybetti? Hayatı ve kariyeri...

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Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından, GYİAD Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu başkanı Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

📌 İŞ DÜNYASINDA İZ BIRAKAN BİR İSİMDİ

Türkiye'nin tanınmış iş insanlarından biri olan ve Eczacıbaşı ailesinin önemli temsilcilerinden Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayata gözlerini yumdu. Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Eczacıbaşı, aynı zamanda DEİK bünyesindeki Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu başkanıydı. Ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, haberi ilk olarak cemiyet dünyasının yakından takip ettiği Şamdan Plus dergisi duyurdu.

📍 CEMİYET DÜNYASINDA DERİN ÜZÜNTÜ YARATTI

Zarif kişiliği, finans dünyasındaki tecrübesi ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği destek ile tanınan Pınar Eczacıbaşı'nın ani vefatı iş, cemiyet ve diplomasi çevrelerinde büyük üzüntüye neden oldu. Ailesi tarafından yapılacak resmi cenaze duyurusu bekleniyor.

👩‍🎓 PINAR ECZACIBAŞI KİMDİR?

Vedat ve Gülçin Eczacıbaşı'nın kızı olan Pınar Eczacıbaşı, İstanbul'da Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Lisesi'nde eğitim gördükten sonra lisans eğitimini ABD'de New Hampshire Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği üzerine tamamladı. Türkiye'ye döndüğünde Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme - Finans üzerine yüksek lisans yaparak "Aile şirketlerinin halka açılması" konulu teziyle akademik kariyerini taçlandırdı.

🏢 FİNANS VE DANIŞMANLIKTA ÖNCÜ İSİMDİ

Kariyerine Eczacıbaşı İlaç'ta başlayan Eczacıbaşı, daha sonra Tekstilbank ve ING Bank N.V Barings'te üst düzey pozisyonlar üstlendi. 2004 yılında kurduğu GP-Trust Finansal Yönetim ve Danışmanlık şirketiyle uluslararası yatırım kuruluşlarına danışmanlık sundu. 10 yıl boyunca (2004-2014) dünyaca ünlü yatırım devi Schroders'ın Türkiye temsilciliğini yürüttü.

🌍 ULUSLARARASI PLATFORMLARDA TEMSİL GÖREVLERİ

Avrupa Yatırım Fonu bünyesindeki stratejik görevleri, DEİK içerisindeki üst düzey pozisyonları ve 2012'de Belçika Kralı Philippe tarafından verilen nişanla taçlanan diplomatik başarıları, Eczacıbaşı'nın uluslararası düzeyde de takdir edilen bir isim olduğunu gösterdi. 2013'ten bu yana Türkiye'de Belçika Hükümeti adına "Diplomatik Ekonomik Danışman" olarak görev yapmaktaydı.

🔎 CENAZE BİLGİLERİ VE VEFAT NEDENİ BEKLENİYOR

Henüz Pınar Eczacıbaşı'nın ölüm nedeni açıklanmadı. Ailesi tarafından yapılacak resmi açıklamayla birlikte cenaze töreniyle ilgili detayların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

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