Pınar Eczacıbaşı kimdir? Pınar Eczacıbaşı neden hayatını kaybetti? Hayatı ve kariyeri...

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

📌 İŞ DÜNYASINDA İZ BIRAKAN BİR İSİMDİ

Türkiye'nin tanınmış iş insanlarından biri olan ve Eczacıbaşı ailesinin önemli temsilcilerinden Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayata gözlerini yumdu. Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Eczacıbaşı, aynı zamanda DEİK bünyesindeki Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu başkanıydı. Ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, haberi ilk olarak cemiyet dünyasının yakından takip ettiği Şamdan Plus dergisi duyurdu.

📍 CEMİYET DÜNYASINDA DERİN ÜZÜNTÜ YARATTI

Zarif kişiliği, finans dünyasındaki tecrübesi ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği destek ile tanınan Pınar Eczacıbaşı'nın ani vefatı iş, cemiyet ve diplomasi çevrelerinde büyük üzüntüye neden oldu. Ailesi tarafından yapılacak resmi cenaze duyurusu bekleniyor.