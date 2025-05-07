Derya Uluğ’un saplantılı hayranı tutuklandı!

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Müvekkilim Derya Uluğ ve Asil Gök'ü ısrarla takip ederek; çeşitli tehdit ve tacizlerde bulunan, bu eylemleri sebebiyle ceza alan ve müvekkillerin evi ve iş yerine yaklaşmaması konusunda adli kontrole tabi tutulan Ş.T. isimli şahıs, iki gece önce müvekkillerin sahneye çıktığı mekâna giderek, müvekkilleri rahatsız etmesi ve mahkemece hükmedilen adli kontrol kararına aykırı davranması sebebiyle bu akşam çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanmıştır"

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Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi; "Sürecin bundan sonra da takipçisi olacağımızı belirtir ve sanığın süregelen bu eylemlerinden ötürü en ağır cezayı alması için gerekli tüm hukuki girişimleri yapmaya devam edeceğiz. Umarız ki verilen bu karar müvekkillerimle benzer durumda olan ve adalet bekleyen tüm mağdurlara da bir umut ışığı olacak ve ülkemizdeki adalet ve yargıya güvenin daha da artmasına vesile olacaktır"