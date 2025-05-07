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Derya Uluğ’un saplantılı hayranı tutuklandı!

Uzaklaştırma kararı verilen ve elektronik kelepçesi olan saplantılı hayranı, Derya Uluğ’un İzmir konserine giderek şarkıcıya korku dolu anlar yaşatmıştı. Konser sonrası “Bu gece hayatımın en zor sahnesini yaptım” diyerek yaşadıklarını anlatan Uluğ, yeni bir paylaşımda bulunarak şahsın tutuklandığını açıkladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 10:04 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 10:04
Derya Uluğ’un saplantılı hayranı tutuklandı!

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Şarkıcı Derya Uluğ, geçen günlerde verdiği İzmir konserinde korku dolu anlar yaşadı. 1.5 yıldır kendisini tehdit ve taciz eden saplantılı hayranı, uzaklaştırma kararı ve elektronik kelepçesi olmasına rağmen şarkıcının İzmir'deki konserine gitti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Konser sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı, yaşadığı dehşeti şu sözlerle dile getirdi: "Bu gece hayatımın en zor sahnesini yaptım. Yaklaşık 1.5 yıldır Asil'i ve beni tehdit ve taciz eden, defalarca evimize gelen, ettiğimiz şikâyet doğrultusunda mahkeme kararıyla denetimli serbestliği olan, elektronik kelepçesi olan, uzaklaştırması olan, onanmak üzere olan hapis cezası olan şahıs, bugün İzmir'deki sahneme gelip dibimize girdi"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"Eğlenen insanları tedirgin etmemek için elim ayağım titreyerek, korku içinde konseri tamamladım" diyen Uluğ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunca alınmış karara rağmen hâlâ dibimize gelen bu şahıstan dolayı ben ve Asil kendimizi güvende hissetmiyoruz. Bu şahıs normal değil. Daha fazla susmak ve korkmak istemiyorum"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

TUTUKLANDI

Konser gecesi yaşanan olayın ardından Derya Uluğ sosyal medya hesabından avukatının yaptığı açıklamayı da paylaşarak, kendisini ve sevgilisini uzun süredir rahatsız eden kişinin tutuklandığını duyurdu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Müvekkilim Derya Uluğ ve Asil Gök'ü ısrarla takip ederek; çeşitli tehdit ve tacizlerde bulunan, bu eylemleri sebebiyle ceza alan ve müvekkillerin evi ve iş yerine yaklaşmaması konusunda adli kontrole tabi tutulan Ş.T. isimli şahıs, iki gece önce müvekkillerin sahneye çıktığı mekâna giderek, müvekkilleri rahatsız etmesi ve mahkemece hükmedilen adli kontrol kararına aykırı davranması sebebiyle bu akşam çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanmıştır"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi; "Sürecin bundan sonra da takipçisi olacağımızı belirtir ve sanığın süregelen bu eylemlerinden ötürü en ağır cezayı alması için gerekli tüm hukuki girişimleri yapmaya devam edeceğiz. Umarız ki verilen bu karar müvekkillerimle benzer durumda olan ve adalet bekleyen tüm mağdurlara da bir umut ışığı olacak ve ülkemizdeki adalet ve yargıya güvenin daha da artmasına vesile olacaktır"

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