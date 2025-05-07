Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan’dan yeni paylaşım! Trafik kazası geçiren oyuncu son durumunu açıkladı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilen "Gönül Dağı" dizisinde Taner karakterini canlandıran ünlü oyuncu Berk Atan, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilen "Gönül Dağı" dizisinde Taner karakterini canlandıran ünlü oyuncu Berk Atan, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
Berk Atan kaza sonrası yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar merak eden, arayan, soran ve dönemediğim herkese teşekkür ederim. Bu kötü olaydan sonra bu kadar sevildiğimi görmek beni ayağa kaldıran en büyük güç oldu. Çok şükür ben iyiyim. Ailem, arkadaşlarım ve sevdiklerim yanımda. İstirahat sürecindeyim, daha da iyi olacağım. Dünden beri arayan, soran dualarını esirgemeyen herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun" demişti.
TABURCU OLDU
Atan, daha sonra ise sosyal medya hesabında bir paylaşımda daha bulunarak taburcu olduğunu duyurmuştu.
Hastaneden çıktıktan sonra arkadaşlarıyla buluşan 33 yaşındaki oyuncudan yeni paylaşım geldi. Berk Atan yayınladığı fotoğrafa "Artık canım acımadan gülebiliyorum çok şükür" notunu ekledi.
İşte o paylaşım...