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Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan’dan yeni paylaşım! Trafik kazası geçiren oyuncu son durumunu açıkladı

Gönül Dağı dizisinde Taner karakterini canlandıran Berk Atan, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulunan Atan, son durumunu açıkladı.

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Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 10:35 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 10:35
Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan’dan yeni paylaşım! Trafik kazası geçiren oyuncu son durumunu açıkladı

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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilen "Gönül Dağı" dizisinde Taner karakterini canlandıran ünlü oyuncu Berk Atan, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Berk Atan kaza sonrası yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar merak eden, arayan, soran ve dönemediğim herkese teşekkür ederim. Bu kötü olaydan sonra bu kadar sevildiğimi görmek beni ayağa kaldıran en büyük güç oldu. Çok şükür ben iyiyim. Ailem, arkadaşlarım ve sevdiklerim yanımda. İstirahat sürecindeyim, daha da iyi olacağım. Dünden beri arayan, soran dualarını esirgemeyen herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun" demişti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

TABURCU OLDU

Atan, daha sonra ise sosyal medya hesabında bir paylaşımda daha bulunarak taburcu olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Hastaneden çıktıktan sonra arkadaşlarıyla buluşan 33 yaşındaki oyuncudan yeni paylaşım geldi. Berk Atan yayınladığı fotoğrafa "Artık canım acımadan gülebiliyorum çok şükür" notunu ekledi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

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