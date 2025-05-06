Pelin Akil’den boşanma açıklaması: Reklam anlaşması iddialarına net yanıt

Boşanmanın ertelemenin sebebi ise devam eden bir reklam kampanyasının zarar görmemesi olduğu ileri sürüldü.

Kaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu, reklam anlaşmaları yüzünden boşanmıyorlar iddialarına "Çok büyük bir saçmalık. Bizim iki tane güzeller güzeli çocuğumuz var. Öyle bir şey asla yok. Bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum" diye konuştu.