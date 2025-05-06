Pelin Akil’den boşanma açıklaması: Reklam anlaşması iddialarına net yanıt

'Arka Sıradakiler' dizisinin setinde tanışan Anıl Altan ile Pelin Akil, 2016 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çift 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına aldı.
'Arka Sıradakiler' dizisinin setinde tanışan Anıl Altan ile Pelin Akil, 2016 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çift 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına aldı.
Mutlu aile pozlarıyla sık sık adlarından söz ettiren çifte nazar değdi. Son dönemlerde boşanma iddiaları magazin gündeminden düşmeyen Anıl Altan ve Pelin Akil çiftinin evlerini ayırdığı öne sürüldü.
Daha sonra ise boşanma sürecinde henüz resmi bir adım atmayan Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin ayrılık sürecini yaz sonuna erteledikleri iddia edildi.
Boşanmanın ertelemenin sebebi ise devam eden bir reklam kampanyasının zarar görmemesi olduğu ileri sürüldü.
Pelin Akil, katıldığı bir etkinlikte ayrılık iddialarına açıklık getirdi.
Ünlü oyuncu, reklam anlaşmaları yüzünden boşanmıyorlar iddialarına "Çok büyük bir saçmalık. Bizim iki tane güzeller güzeli çocuğumuz var. Öyle bir şey asla yok. Bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum" diye konuştu.