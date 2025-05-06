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Pelin Akil'den boşanma açıklaması: Reklam anlaşması iddialarına net yanıt

Alin ve Lina adlarında ikiz kızları olan oyuncu çift Anıl Altan ile Pelin Akil, son dönemlerde boşanma haberleriyle sık sık gündem oldu. Geçen günlerde ise ünlü çiftin reklam anlaşmalarından dolayı boşanmayı yaz sonuna erteledikleri iddia edildi. Söz konusu iddia Pelin Akil’e soruldu. Bakın Pelin Akil ne yanıt verdi.

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 16:32 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 16:32
Pelin Akil’den boşanma açıklaması: Reklam anlaşması iddialarına net yanıt

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'Arka Sıradakiler' dizisinin setinde tanışan Anıl Altan ile Pelin Akil, 2016 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çift 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına aldı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Mutlu aile pozlarıyla sık sık adlarından söz ettiren çifte nazar değdi. Son dönemlerde boşanma iddiaları magazin gündeminden düşmeyen Anıl Altan ve Pelin Akil çiftinin evlerini ayırdığı öne sürüldü.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Daha sonra ise boşanma sürecinde henüz resmi bir adım atmayan Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin ayrılık sürecini yaz sonuna erteledikleri iddia edildi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Boşanmanın ertelemenin sebebi ise devam eden bir reklam kampanyasının zarar görmemesi olduğu ileri sürüldü.

Pelin Akil, katıldığı bir etkinlikte ayrılık iddialarına açıklık getirdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu, reklam anlaşmaları yüzünden boşanmıyorlar iddialarına "Çok büyük bir saçmalık. Bizim iki tane güzeller güzeli çocuğumuz var. Öyle bir şey asla yok. Bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum" diye konuştu.

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