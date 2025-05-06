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Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk bebeklerinin cinsiyetini açıkladı!

5 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran Zeynep Mayruk ile Tolga Sarıtaş’tan geçen haftalarda bebek müjdesi gelmişti. Anne-baba olmak için gün sayan ünlü çift, katıldıkları bir davette bebeklerini cinsiyetini açıkladı.

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 10:22 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 10:22
Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk bebeklerinin cinsiyetini açıkladı!

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Güneşin Kızları, Söz, Arıza, Teşkilat gibi dizilerde rol alan Tolga Sarıtaş, tasarımcı Zeynep Mayruk ile 5 yıllık ilişkilerini 27 Haziran 2024'te evlilikle taçlandırdı. Çeşme'de dünyaevine giren ünlü çiftten geçen aylarda da bebek müjdesi geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Sarıtaş ile Mayruk, önceki akşam bir davette görüntülendi.

Kaynak: atvKaynak: atv

2. Sayfa'nın haberine göre; muhabirlerle sohbet eden Tolga Sarıtaş ile 5 aylık hamile Zeynep Mayruk, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

"BEŞİNCİ AYDAYIZ"

Erkek bebek beklediklerini söyleyen çiftten Tolga Sarıtaş, heyecanını şu sözlerle anlattı: "İkimizde ilk başta şok olduk. Çok yoğun duygular yaşadık, heyecanlıyız. Artık beşinci aydayız sabırsızlanıyoruz. Sağlıkla kucağımıza alacağımız günü bekliyoruz inşallah."

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