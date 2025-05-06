Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk bebeklerinin cinsiyetini açıkladı!

Güneşin Kızları, Söz, Arıza, Teşkilat gibi dizilerde rol alan Tolga Sarıtaş, tasarımcı Zeynep Mayruk ile 5 yıllık ilişkilerini 27 Haziran 2024'te evlilikle taçlandırdı. Çeşme'de dünyaevine giren ünlü çiftten geçen aylarda da bebek müjdesi geldi.
Güneşin Kızları, Söz, Arıza, Teşkilat gibi dizilerde rol alan Tolga Sarıtaş, tasarımcı Zeynep Mayruk ile 5 yıllık ilişkilerini 27 Haziran 2024'te evlilikle taçlandırdı. Çeşme'de dünyaevine giren ünlü çiftten geçen aylarda da bebek müjdesi geldi.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Sarıtaş ile Mayruk, önceki akşam bir davette görüntülendi.
2. Sayfa'nın haberine göre; muhabirlerle sohbet eden Tolga Sarıtaş ile 5 aylık hamile Zeynep Mayruk, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.
"BEŞİNCİ AYDAYIZ"
Erkek bebek beklediklerini söyleyen çiftten Tolga Sarıtaş, heyecanını şu sözlerle anlattı: "İkimizde ilk başta şok olduk. Çok yoğun duygular yaşadık, heyecanlıyız. Artık beşinci aydayız sabırsızlanıyoruz. Sağlıkla kucağımıza alacağımız günü bekliyoruz inşallah."