Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk bebeklerinin cinsiyetini açıkladı!

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Güneşin Kızları, Söz, Arıza, Teşkilat gibi dizilerde rol alan Tolga Sarıtaş, tasarımcı Zeynep Mayruk ile 5 yıllık ilişkilerini 27 Haziran 2024'te evlilikle taçlandırdı. Çeşme'de dünyaevine giren ünlü çiftten geçen aylarda da bebek müjdesi geldi.

Kaynak: Sosyal medya Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Sarıtaş ile Mayruk, önceki akşam bir davette görüntülendi.