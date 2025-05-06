24 yıllık evliliği biten Cenk Torun’dan yasak aşk iddialarına yeni açıklama: Mahkemede her şey ortaya çıkacak!

Yakında boşanma mahkemesi görülecek olan Cenk Torun bir etkinlikte kameralara yansıdı. Aldatma iddiaları hakkında konuşan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Söylenecek bir şey yok, söylenmesi gereken her şeyi söyledim. Bu iddialar asılsız iddialar.

Kaynak: Sosyal medya

"HER ŞEY ORTAYA ÇIKACAK"

Yakında zaten mahkemede ortaya çıkacak her şey. Herhangi bir ilişkim yok. Çok uzatmak istemiyorum, sonuç itibarıyla bizim genç delikanlı oğlumuz var. Ne kadar az konuşursak o kadar iyi bizim için"