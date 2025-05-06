24 yıllık evliliği biten Cenk Torun’dan yasak aşk iddialarına yeni açıklama: Mahkemede her şey ortaya çıkacak!

24 yıl önce evlenen Cenk Torun ile Nevin Torun boşanma kararı aldı. Nevin Torun, eşi Cenk Torun'un kendisini rol arkadaşı Mahassine Merabet ile aldattığını öne sürdü.
24 yıl önce evlenen Cenk Torun ile Nevin Torun boşanma kararı aldı. Nevin Torun, eşi Cenk Torun'un kendisini rol arkadaşı Mahassine Merabet ile aldattığını öne sürdü.
Yasak aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düşerken hem Cenk Torun'dan hem de Mahassine Merabet'ten yalanlama geldi.
Mahassine Merabet'in avukatı, "Son günlerde müvekkilim Mahassine Merabet'in adının geçtiği birtakım iddialar kamuoyunu meşgul etmektedir. İlgili iddialar tarafımıza hiçbir şekilde kabul edilmemektedir. İftira suçu da içeren bu asılsız iddialar sebebiyle uğradığımız manevi zarar da dahil olmak üzere tüm hukuki ve cezai haklarımız için süreç başlatılacaktır" dedi.
YENİ AÇIKLAMA
Yakında boşanma mahkemesi görülecek olan Cenk Torun bir etkinlikte kameralara yansıdı. Aldatma iddiaları hakkında konuşan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Söylenecek bir şey yok, söylenmesi gereken her şeyi söyledim. Bu iddialar asılsız iddialar.
"HER ŞEY ORTAYA ÇIKACAK"
Yakında zaten mahkemede ortaya çıkacak her şey. Herhangi bir ilişkim yok. Çok uzatmak istemiyorum, sonuç itibarıyla bizim genç delikanlı oğlumuz var. Ne kadar az konuşursak o kadar iyi bizim için"
INSTAGRAM'DAN PAYLAŞIM
Öte yandan Instagram'dan paylaşım yapan Cenk Torun bir dönem Çılgın Bediş dizisinde birlikte rol aldığı usta oyuncu Ayten Uncuoğlu ile poz verdi.