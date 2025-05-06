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24 yıllık evliliği biten Cenk Torun’dan yasak aşk iddialarına yeni açıklama: Mahkemede her şey ortaya çıkacak!

Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı Oktay karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Cenk Torun, 24 yıllık eşi Nevin Torun ile boşanma kararı aldı. Boşanmanın nedeninin ise aldatma olduğu öne sürüldü. Rol arkadaşı Mahassine Merabet ile yasak aşk yaşadığı konuşulan ve net bir dille iddiaları yalanlayan Torun, katıldığı bir etkinlikte konuya dair yeni açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 11:30 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 11:30
24 yıllık evliliği biten Cenk Torun’dan yasak aşk iddialarına yeni açıklama: Mahkemede her şey ortaya çıkacak!

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24 yıl önce evlenen Cenk Torun ile Nevin Torun boşanma kararı aldı. Nevin Torun, eşi Cenk Torun'un kendisini rol arkadaşı Mahassine Merabet ile aldattığını öne sürdü.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Yasak aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düşerken hem Cenk Torun'dan hem de Mahassine Merabet'ten yalanlama geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Mahassine Merabet'in avukatı, "Son günlerde müvekkilim Mahassine Merabet'in adının geçtiği birtakım iddialar kamuoyunu meşgul etmektedir. İlgili iddialar tarafımıza hiçbir şekilde kabul edilmemektedir. İftira suçu da içeren bu asılsız iddialar sebebiyle uğradığımız manevi zarar da dahil olmak üzere tüm hukuki ve cezai haklarımız için süreç başlatılacaktır" dedi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

YENİ AÇIKLAMA

Yakında boşanma mahkemesi görülecek olan Cenk Torun bir etkinlikte kameralara yansıdı. Aldatma iddiaları hakkında konuşan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Söylenecek bir şey yok, söylenmesi gereken her şeyi söyledim. Bu iddialar asılsız iddialar.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

"HER ŞEY ORTAYA ÇIKACAK"

Yakında zaten mahkemede ortaya çıkacak her şey. Herhangi bir ilişkim yok. Çok uzatmak istemiyorum, sonuç itibarıyla bizim genç delikanlı oğlumuz var. Ne kadar az konuşursak o kadar iyi bizim için"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞIM

Öte yandan Instagram'dan paylaşım yapan Cenk Torun bir dönem Çılgın Bediş dizisinde birlikte rol aldığı usta oyuncu Ayten Uncuoğlu ile poz verdi.

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