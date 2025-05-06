Rihanna 3. bebeğine hamile! 2025 Met Gala’ya karnı burnunda geldi!

Moda dünyasının en görkemli etkinlikleri arasında yer alan Met Gala, dün akşam dünyaca ünlü isimlerin katılımıyla New York'ta gerçekleştirildi. Her yıl farklı bir tema ile düzenlenen etkinliğin bu yılki teması "Superfine: Tailoring Black Style" oldu.
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2025 Met Gala'nın ev sahipliğini Colman Domingo, Lewis Hamilton, LeBron James, A$AP Rocky, Pharrell Williams ve Anna Wintour üstlenirken gecenin en dikkat çeken ismi şüphesiz Rihanna oldu.
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Marc Jacobs tasarımı bir kıyafetle kırmızı halıda boy gösteren şarkıcı, sır gibi sakladığı hamileliğini MET Gala'da duyurdu.