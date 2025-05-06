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Rihanna 3. bebeğine hamile! 2025 Met Gala’ya karnı burnunda geldi!

Moda dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen Met Gala, dün akşam dünyaca ünlü isimlerin katılımıyla New York'ta gerçekleştirildi. Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ise galaya karnı burnunda katılarak üçüncü hamileliğini duyurdu. 2 çocuk annesi Rihanna’nın bebek müjdesi geceye damga vurdu.

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 13:39 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 13:48
Rihanna 3. bebeğine hamile! 2025 Met Gala’ya karnı burnunda geldi!

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Moda dünyasının en görkemli etkinlikleri arasında yer alan Met Gala, dün akşam dünyaca ünlü isimlerin katılımıyla New York'ta gerçekleştirildi. Her yıl farklı bir tema ile düzenlenen etkinliğin bu yılki teması "Superfine: Tailoring Black Style" oldu.

Kaynak: AFPKaynak: AFP

2025 Met Gala'nın ev sahipliğini Colman Domingo, Lewis Hamilton, LeBron James, A$AP Rocky, Pharrell Williams ve Anna Wintour üstlenirken gecenin en dikkat çeken ismi şüphesiz Rihanna oldu.

Kaynak: AFPKaynak: AFP

Marc Jacobs tasarımı bir kıyafetle kırmızı halıda boy gösteren şarkıcı, sır gibi sakladığı hamileliğini MET Gala'da duyurdu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Rihanna'nın fotoğrafçısı Miles Diggs, kırmızı halı öncesinde Instagram hesabından ünlü şarkıcının yağmur altında karnı belirgin şekilde çekilmiş fotoğrafını yayınladı.

Kaynak: AFPKaynak: AFP

Bu yılın eş başkanlarından biri olan sevgilisi ASAP Rocky ile üçüncü çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan şarkıcının, RZA ve Riot Rose adında iki oğlu var.

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