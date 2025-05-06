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Reyhan Karaca ünlü oyuncuyla evlenmek üzereyken nikahı iptal etmiş! Yıllar sonra böyle açıkladı

Sevdik Sevdalandık, Sen Yaktın, İki Gözüm, Gidesim Gelmiyor gibi parçalarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Reyhan Karaca, katıldığı bir programda özel hayatına dair dikkat çeken itiraflarda bulundu. Karaca, program sırasında ünlü bir oyuncuyla evlenmek üzereyken nikahı iptal ettiğini söyledi. Karaca’nın açıklaması kısa sürede gündem oldu.

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 15:23 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 15:23
Reyhan Karaca ünlü oyuncuyla evlenmek üzereyken nikahı iptal etmiş! Yıllar sonra böyle açıkladı

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Sevdik Sevdalandık, Sen Yaktın, İki Gözüm, Gidesim Gelmiyor gibi parçalarıyla hafızalara kazınan 54 yaşındaki ünlü şarkıcı Reyhan Karaca, özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Banu Noyan'ın programına konuk olan ünlü şarkıcı, ünlü bir oyuncuyla evlenmek üzereyken nikahı iptal ettiğini söyledi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Gözyaşlarına boğulan Karaca, şu ifadeleri kullandı: "İnat ettim. O evlendi, çocuk sahibi oldu. O yüzden hiçbir şey söylemek istemiyorum ama aklıma geliyor tabii ki"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

"Şimdiki aklım olsaydı daha affedici olabilirdim" diyen Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu huyumdan nefret ediyorum, kafam atıyor ve altın vuruş yapıyorum"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Karaca, "Üzerinden çok sular aktı. Şimdi görüyorum televizyonda, çok başarılı işler yapıyor" dedi.

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