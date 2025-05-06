Reyhan Karaca ünlü oyuncuyla evlenmek üzereyken nikahı iptal etmiş! Yıllar sonra böyle açıkladı

Banu Noyan'ın programına konuk olan ünlü şarkıcı, ünlü bir oyuncuyla evlenmek üzereyken nikahı iptal ettiğini söyledi.

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Gözyaşlarına boğulan Karaca, şu ifadeleri kullandı: "İnat ettim. O evlendi, çocuk sahibi oldu. O yüzden hiçbir şey söylemek istemiyorum ama aklıma geliyor tabii ki"