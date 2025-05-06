Reyhan Karaca ünlü oyuncuyla evlenmek üzereyken nikahı iptal etmiş! Yıllar sonra böyle açıkladı

Sevdik Sevdalandık, Sen Yaktın, İki Gözüm, Gidesim Gelmiyor gibi parçalarıyla hafızalara kazınan 54 yaşındaki ünlü şarkıcı Reyhan Karaca, özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Sevdik Sevdalandık, Sen Yaktın, İki Gözüm, Gidesim Gelmiyor gibi parçalarıyla hafızalara kazınan 54 yaşındaki ünlü şarkıcı Reyhan Karaca, özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Banu Noyan'ın programına konuk olan ünlü şarkıcı, ünlü bir oyuncuyla evlenmek üzereyken nikahı iptal ettiğini söyledi.
Gözyaşlarına boğulan Karaca, şu ifadeleri kullandı: "İnat ettim. O evlendi, çocuk sahibi oldu. O yüzden hiçbir şey söylemek istemiyorum ama aklıma geliyor tabii ki"
"Şimdiki aklım olsaydı daha affedici olabilirdim" diyen Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu huyumdan nefret ediyorum, kafam atıyor ve altın vuruş yapıyorum"
Karaca, "Üzerinden çok sular aktı. Şimdi görüyorum televizyonda, çok başarılı işler yapıyor" dedi.