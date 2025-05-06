İrem Helvacıoğlu’nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu: Küçük kalbin kim olduğunu açıklama zamanı!

Sen Anlat Karadeniz, Güneşin Kızları, Karadut, Baş Belası gibi dizilerde rol alan İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim 2024'te Ural Kaspar ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, kısa bir süre önce ise bebek beklediklerini duyurdu.
Sen Anlat Karadeniz, Güneşin Kızları, Karadut, Baş Belası gibi dizilerde rol alan İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim 2024'te Ural Kaspar ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, kısa bir süre önce ise bebek beklediklerini duyurdu.
Bebeğini kucağına almak için gün sayan İrem Helvacıoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram'da yaptığı son paylaşımında bebeğinin cinsiyetini açıkladı.
Sosyal medya hesabında siyah-beyaz başlayıp ardından renklenen bir video yayınlayan Helvacıoğlu, paylaşımına şu notu ekledi: "Hayatımıza renk, neşe ve mucize getirecek olan küçük kalbin kim olduğunu açıklamanın zamanı... Bakalım tahminler doğru mu"
Sonradan renklenen videoda; İrem Helvacıoğlu'nun pembe renkli bir bebek kıyafeti astığı görüldü.
Kız bebek beklediğini duyuran ünlü oyuncuya dakikalar içinde binlerce yorum ve beğeni geldi.
İşte o paylaşım...