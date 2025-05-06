İrem Helvacıoğlu’nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu: Küçük kalbin kim olduğunu açıklama zamanı!

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Sen Anlat Karadeniz, Güneşin Kızları, Karadut, Baş Belası gibi dizilerde rol alan İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim 2024'te Ural Kaspar ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, kısa bir süre önce ise bebek beklediklerini duyurdu.

Kaynak: Sosyal medya Bebeğini kucağına almak için gün sayan İrem Helvacıoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram'da yaptığı son paylaşımında bebeğinin cinsiyetini açıkladı.