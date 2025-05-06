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İrem Helvacıoğlu’nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu: Küçük kalbin kim olduğunu açıklama zamanı!

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan İrem Helvacıoğlu, Ural Kaspar ile 28 Ekim'de nikah masasına oturdu. Geçen haftalarda hamile olduğunu duyuran Helvacıoğlu, sosyal medya hesabında yayınladığı eğlenceli bir video ile bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Ünlü oyuncunun “Küçük kalbin kim olduğunu açıklama zamanı” notunu düştüğü paylaşımı büyük ilgi gördü.

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 15:38 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 16:47
İrem Helvacıoğlu’nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu: Küçük kalbin kim olduğunu açıklama zamanı!

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Sen Anlat Karadeniz, Güneşin Kızları, Karadut, Baş Belası gibi dizilerde rol alan İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim 2024'te Ural Kaspar ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, kısa bir süre önce ise bebek beklediklerini duyurdu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Bebeğini kucağına almak için gün sayan İrem Helvacıoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram'da yaptığı son paylaşımında bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sosyal medya hesabında siyah-beyaz başlayıp ardından renklenen bir video yayınlayan Helvacıoğlu, paylaşımına şu notu ekledi: "Hayatımıza renk, neşe ve mucize getirecek olan küçük kalbin kim olduğunu açıklamanın zamanı... Bakalım tahminler doğru mu"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sonradan renklenen videoda; İrem Helvacıoğlu'nun pembe renkli bir bebek kıyafeti astığı görüldü.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Kız bebek beklediğini duyuran ünlü oyuncuya dakikalar içinde binlerce yorum ve beğeni geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

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