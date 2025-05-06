Başından vurularak ölümden dönmüştü! Mutlu Kaya’nın satırları yürek sızlattı: Ben anneme bakacaktım...

Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyuran ve Sibel Can'ın veliahttı olarak gösterdiği Mutlu Kaya, erkek arkadaşı tarafından başından vurularak ölümden dönmüştü.
Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyuran ve Sibel Can'ın veliahttı olarak gösterdiği Mutlu Kaya, erkek arkadaşı tarafından başından vurularak ölümden dönmüştü.
Bu saldırı sonrası konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Kaya, zorlu bir tedavi sürecinin ardından yeni hayatına 'merhaba' demişti.
Birkaç ay önce yeni şarkısını çıkaran genç kadın, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi.
O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Mutlu, bu kez yürek sızlatan satırlarıyla gündeme geldi.
Duygusal bir mesaj paylaşan Mutlu Kaya sevenlerini üzdü. Kaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Dört duvar arasında yaşıyorum yıllardır hayallerim vardı. Benim umutlarım çok mutlu olacaktım, annem bana değil ben anneme bakacaktım. Kendimi kafeste hissediyorum bir kuş misali artık özgürce uçmak istiyorum"
İşte o paylaşım...