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Başından vurularak ölümden dönmüştü! Mutlu Kaya’nın satırları yürek sızlattı: Ben anneme bakacaktım...

Katıldığı bir ses yarışmasında adını duyurduktan sonra erkek arkadaşı tarafından başından vurulan ve ağır yaralanan Mutlu Kaya, uzun süre yaşam mücadelesi vererek hayata tutundu. Zorlu bir tedavi sürecinin ardından yeni hayatına ‘merhaba’ diyen genç kadın, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Mutlu, bu kez yürek sızlatan satırlarıyla gündeme geldi.

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 11:49 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 11:49
Başından vurularak ölümden dönmüştü! Mutlu Kaya’nın satırları yürek sızlattı: Ben anneme bakacaktım...

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Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyuran ve Sibel Can'ın veliahttı olarak gösterdiği Mutlu Kaya, erkek arkadaşı tarafından başından vurularak ölümden dönmüştü.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Bu saldırı sonrası konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Kaya, zorlu bir tedavi sürecinin ardından yeni hayatına 'merhaba' demişti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Birkaç ay önce yeni şarkısını çıkaran genç kadın, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Mutlu, bu kez yürek sızlatan satırlarıyla gündeme geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Duygusal bir mesaj paylaşan Mutlu Kaya sevenlerini üzdü. Kaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Dört duvar arasında yaşıyorum yıllardır hayallerim vardı. Benim umutlarım çok mutlu olacaktım, annem bana değil ben anneme bakacaktım. Kendimi kafeste hissediyorum bir kuş misali artık özgürce uçmak istiyorum"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

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