Başından vurularak ölümden dönmüştü! Mutlu Kaya’nın satırları yürek sızlattı: Ben anneme bakacaktım...

O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Mutlu, bu kez yürek sızlatan satırlarıyla gündeme geldi.

Kaynak: Sosyal medya

Duygusal bir mesaj paylaşan Mutlu Kaya sevenlerini üzdü. Kaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Dört duvar arasında yaşıyorum yıllardır hayallerim vardı. Benim umutlarım çok mutlu olacaktım, annem bana değil ben anneme bakacaktım. Kendimi kafeste hissediyorum bir kuş misali artık özgürce uçmak istiyorum"