Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi Dubai tatilinde! Deniz kenarından paylaşım gecikmedi

Lale Devri dizisiyle şöhreti yakalayan Tolgahan Sayışman, Almeda Abazi ile 2017'de evlendi. Ünlü çift, 2019'da Efehan adını verdikleri çocuklarının doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.
Lale Devri dizisiyle şöhreti yakalayan Tolgahan Sayışman, Almeda Abazi ile 2017'de evlendi. Ünlü çift, 2019'da Efehan adını verdikleri çocuklarının doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.
2021'de kızları Alina'yı kucaklarına alan Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi, çocuklarıyla birlikte tatil için Dubai'ye gitti.
Sosyal medyayı aktif kullanan Almeda Abazi ise Instagram hesabında tatilden paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
Ünlü isim, eşi ve çocuklarıyla deniz kenarında çekilen karelerini kalp emojisi ile takipçilerinin beğenisine sundu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.