PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi Dubai tatilinde! Deniz kenarından paylaşım gecikmedi

Almeda Abazi ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu 2 çocuk babası Tolgahan Sayışman, ailesiyle tatil için Dubai’ye gitti. Almeda Abazi ise tatilde çekildikleri fotoğrafları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmedi. İşte o kareler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 15:32 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 15:32
Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi Dubai tatilinde! Deniz kenarından paylaşım gecikmedi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Lale Devri dizisiyle şöhreti yakalayan Tolgahan Sayışman, Almeda Abazi ile 2017'de evlendi. Ünlü çift, 2019'da Efehan adını verdikleri çocuklarının doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

2021'de kızları Alina'yı kucaklarına alan Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi, çocuklarıyla birlikte tatil için Dubai'ye gitti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sosyal medyayı aktif kullanan Almeda Abazi ise Instagram hesabında tatilden paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü isim, eşi ve çocuklarıyla deniz kenarında çekilen karelerini kalp emojisi ile takipçilerinin beğenisine sundu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
KKTC’ye yakışır Külliye! Başkan Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarının açılışını gerçekleştiriyor
İstanbul’da deprem! | Prof. Dr Şükrü Ersoy Enteresan diyerek açıkladı | SON DEPREMLER LİSTESİ
İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: Capacity AVM’nin sahibi rüşvet dalgasını anlattı: Önce 3 sonra 5 milyon dolar istediler
Yine CHP yine çöp dağları… Beşiktaşlı isyan etti
Yunan’da Rum’da Başkan Erdoğan paniği! Kıbrıs ziyareti korkuttu provokasyon başladı
Bu telefonları kullananlar dikkat! Bakanlık harekete geçti: Hepsi toplanacak
Roma’da hummalı hazırlık! İtalyan terzi Papa’nın kıyafetlerini dikiyor
Sarıyer’de yol çöktü! Ölü ya da yaralı var mı? Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı
Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir’den Takvim.com.tr’ye özel açıklamalar: Türkiye ile Suriye arasında yeni hat kuruluyor
Papa olmak isterim demişti! Trump yapay zekayla kendini Papa olarak çizdirdi
Suriye’de Dürzi oyunu! İsrail’den Şam’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına saldırı | Netanyahu’dan Dürzi liderle görüşme
Galatasaray’a transfer için evet dedi! Dünya devinin yıldızı yolda
Meteoroloji 2 kente dikkat çekti! Diğer iller için tarih verdi: Sıcaklıklar yükseliyor
Muğla’da Oscar’lık oyun: Ortağına tuzak kurup şantaj yaptı!
Hocalar kararını verdi! Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 11’leri netleşti
Memur ve emekliler dikkat! Temmuz zammı için ilk ipucu o tarihte
Galatasaray’dan dev transfer! İstanbul’a davet edildi
CHP’de kafalar çorba: Özgür Özel Ekrem İmamoğlu’nun bu görüntülerine ne diyecek
Okan Buruk’tan kritik tercih! Galatasaray’ın Sivasspor maçı 11’i netleşti
Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal sırılsıklam aşık! Ebru Özkan’ın partnerinin 14 yıllık eşi Melis’e bakın...