İbrahim Tatlıses’in ameliyat olan torunlarından haber var! Gelini Yasemin Şefkatli ikizlerin son sağlık durumlarını paylaştı

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İkizleri Ayel ve Emir'in son durumuyla ilgili bilgi veren Şefkatli, paylaşımına şu notu ekledi: "Eski fotoğraflara bakıyorum da gerçekten gözlerde hep yaş. Bizim normalimiz oymuş gibi geliyordu. Daha 1 hafta oldu bayağı rahatladılar bence"