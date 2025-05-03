İbrahim Tatlıses’in ameliyat olan torunlarından haber var! Gelini Yasemin Şefkatli ikizlerin son sağlık durumlarını paylaştı

Türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, Ocak 2024'te ikizlerine kavuşarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.
Türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, Ocak 2024'te ikizlerine kavuşarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.
Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in 1 yaşındaki oğulları Ayel ve Emir, geçen günlerde gözündeki problem nedeniyle operasyon geçirdi.
Göz yaşarması nedeniyle operasyon olan İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in son sağlık durumları belli oldu.
İkizleri Ayel ve Emir'in son durumuyla ilgili bilgi veren Şefkatli, paylaşımına şu notu ekledi: "Eski fotoğraflara bakıyorum da gerçekten gözlerde hep yaş. Bizim normalimiz oymuş gibi geliyordu. Daha 1 hafta oldu bayağı rahatladılar bence"
İşte o paylaşım...