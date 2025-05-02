2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu ölümden döndü! Uyurken elleri ve ayakları yandı

Kaynak: Sosyal medya

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı faciayı anlatan Senem Kuyucuoğlu, hastanedeki görüntüsünü şu notla yayınladı: "Bu yıl, bir yanmadığım kalmıştı o da oldu, çok şükür. Ben uyurken elektrik sobası tutuşmuş... O saatte uyanmam mucize"