2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu ölümden döndü! Uyurken elleri ve ayakları yandı

2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu'nun evinde yangın çıktı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana gelen Kuyucuoğlu, hastanelik oldu.
2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu'nun evinde yangın çıktı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana gelen Kuyucuoğlu, hastanelik oldu.
Elleri ve ayakları yanan tescilli güzel, yaşadığı felaketi sosyal medyadan paylaştı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı faciayı anlatan Senem Kuyucuoğlu, hastanedeki görüntüsünü şu notla yayınladı: "Bu yıl, bir yanmadığım kalmıştı o da oldu, çok şükür. Ben uyurken elektrik sobası tutuşmuş... O saatte uyanmam mucize"