Baba olmaya hazırlanan oyuncu Serkan Keskin’in en acı günü! Annesini son yolculuğuna uğurladı

Meslektaşı Meriç Aral ile geçen yıl dünyaevine giren ve şimdilerde baba olmak için gün sayan oyuncu Serkan Keskin'den kötü haber geldi.
Meslektaşı Meriç Aral ile geçen yıl dünyaevine giren ve şimdilerde baba olmak için gün sayan oyuncu Serkan Keskin'den kötü haber geldi.
İzmitli sanatçı Serkan Keskin'in annesi Zeliha Keskin, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün vefat etti.
Keskin'in cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Fevziye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze töreninde sanatçı Serkan Keskin ile eşi Meriç Aral, Keskin'in kardeşleri ve babaları Vehbi Keskin taziyeleri kabul etti.
Törene Keskin ailesi ve yakınlarının yanı sıra sanatçı dostları Cengiz Bozkurt, Onur Ünlü, Birkan Sokullu, Boran Kuzum, Sarp Aydınoğlu, Alina Boz katıldı.