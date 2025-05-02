Seda Sayan’ın taşınma planı tutmadı! “Ablamı anneme yakın olsun diye aynı siteye taşıdık ama...”

Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Seda Sayan, kariyeri, özel hayatı ve açıklamalarıyla her dönem adından söz ettirmeyi başardı. Sayan, şimdi ise annesi ve ablasıyla ilgili yaptığı açıklamayla gündeme geldi.
Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Seda Sayan, kariyeri, özel hayatı ve açıklamalarıyla her dönem adından söz ettirmeyi başardı. Sayan, şimdi ise annesi ve ablasıyla ilgili yaptığı açıklamayla gündeme geldi.
Seda Sayan, annesi ve ablasının sağlık problemleri nedeniyle aldığı kararı açıkladı. Ailesinin yaşadığı zorluklara kayıtsız kalmayan Sayan, onları daha yakınlaştırmak için taşınma sürecini üstlendi.
Şarkıcının "Çok sık yurt dışına gidiyoruz diye annemi ablama yakın olsun diye ablamın sitesine taşıdım. Ama annem ablama gidemiyor, ablam da anneme gidemiyor!" sözleriyle başlayan açıklaması, kısa sürede viral oldu.
Seda Sayan, "Böyle bir komedi gördünüz mü siz?" diyerek yaşadıklarını esprili bir dille anlattı: "Ablamı anneme yakın olsun diye aynı siteye taşıdık, 'birbirlerine çabucak gider gelirler' diye düşündük. Ama gel gör ki ikisinin de dizi tutmuyor!"
"Ablamın dizine protez takılacak" diyen Seda Sayan, ablasının kendisine "Annemin yanına geçerken beni de alsana" dediğini, kendisinin de bu isteği geri çevirmeyip birlikte annesinin evine gittiklerini söyledi.