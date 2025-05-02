Seda Sayan’ın taşınma planı tutmadı! “Ablamı anneme yakın olsun diye aynı siteye taşıdık ama...”

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Seda Sayan, "Böyle bir komedi gördünüz mü siz?" diyerek yaşadıklarını esprili bir dille anlattı: "Ablamı anneme yakın olsun diye aynı siteye taşıdık, 'birbirlerine çabucak gider gelirler' diye düşündük. Ama gel gör ki ikisinin de dizi tutmuyor!"