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Seda Sayan’ın taşınma planı tutmadı! “Ablamı anneme yakın olsun diye aynı siteye taşıdık ama...”

Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Seda Sayan, bu kez açıklamalarıyla gündem oldu. Ünlü şarkıcı, annesi ve ablasının sağlık problemleri nedeniyle aldığı kararı açıkladı. Ailesinin yaşadığı zorluklara kayıtsız kalmayan şarkıcı, “Böyle bir komedi gördünüz mü siz?” diyerek yaşadıklarını anlattı.

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 17:16 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 17:16
Seda Sayan’ın taşınma planı tutmadı! Ablamı anneme yakın olsun diye aynı siteye taşıdık ama...

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Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Seda Sayan, kariyeri, özel hayatı ve açıklamalarıyla her dönem adından söz ettirmeyi başardı. Sayan, şimdi ise annesi ve ablasıyla ilgili yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Seda Sayan, annesi ve ablasının sağlık problemleri nedeniyle aldığı kararı açıkladı. Ailesinin yaşadığı zorluklara kayıtsız kalmayan Sayan, onları daha yakınlaştırmak için taşınma sürecini üstlendi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Şarkıcının "Çok sık yurt dışına gidiyoruz diye annemi ablama yakın olsun diye ablamın sitesine taşıdım. Ama annem ablama gidemiyor, ablam da anneme gidemiyor!" sözleriyle başlayan açıklaması, kısa sürede viral oldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Seda Sayan, "Böyle bir komedi gördünüz mü siz?" diyerek yaşadıklarını esprili bir dille anlattı: "Ablamı anneme yakın olsun diye aynı siteye taşıdık, 'birbirlerine çabucak gider gelirler' diye düşündük. Ama gel gör ki ikisinin de dizi tutmuyor!"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

"Ablamın dizine protez takılacak" diyen Seda Sayan, ablasının kendisine "Annemin yanına geçerken beni de alsana" dediğini, kendisinin de bu isteği geri çevirmeyip birlikte annesinin evine gittiklerini söyledi.

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