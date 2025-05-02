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Evleri ayırdıkları konuşulan Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanmayı erteledi! Süreci bakın neden uzatmışlar...

2016 yılında nikah masasına oturan Pelin Akil ile Anıl Altan, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına almıştı. Sosyal medyada yayınladıkları mutlu aile pozlarıyla sık sık gündem olan ikili, son dönemlerde boşanma haberleriyle çok konuşuldu. Evleri ayırdıkları iddia edilen çift ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. İddiaya göre; Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanmayı erteledi. Ancak ikili bu kararı evliliklerine yeni bir şans vermek istemelerinden dolayı değil bambaşka bir nedenle aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 14:04 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 14:04
Evleri ayırdıkları konuşulan Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanmayı erteledi! Süreci bakın neden uzatmışlar...

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Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında dünyaevine girdi ve ünlü çiftin bu evlilikten ikiz çocukları oldu. Kızlarına Alin ve Lina adlarını veren oyuncu çift, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mutlu aile pozlarıyla sık sık adlarından söz ettirdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ancak ikili geçen haftalarda boşanma haberleriyle gündeme geldi. Ünlü çiftin bir süre önce boşanacakları iddia edildi. Çiftin evleri ayırdığı haberleri de kulaktan kulağa yayıldı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Çıkan haberlerin ardından Pelin Akil, Nişantaşı'nda görüntülendi. İş toplantısı için Nişantaşı'na geldiğini söyleyen oyuncuya boşanma iddialarını hatırlatıldı. Akil, "Biz konuştuk. Çok fazla konuşmak istemiyoruz. Çocuklarımız var konuşmayı uygun bulmuyoruz" dedi. Oyuncu "Boşanma davası söz konusu mu?" sorusuna "Bir şey söylemek istemiyorum. Teşekkür ederim" diyerek yine kaçamak bir yanıt verdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü çift ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Pelin Akil ile Anıl Altan çiftinin boşanmayı ertelediği öne sürüldü. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; ünlü çift boşanma için henüz resmi bir adım atmadı ve süreci yaz sonuna erteledi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Boşanma sürecinin erteleme sebebi ise evliliklerine yeni bir şans vermek istemeleri değil; devam eden bir reklam kampanyası olduğu iddia edildi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Reklam anlaşmasının zarar görmemesi adına boşanma süreci şimdilik rafa kalkmış.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Reklam anlaşmasının yaz sonunda sona ereceği, ardından çiftin tekrar boşanma sürecini gündeme alacakları söylentiler arasında.

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