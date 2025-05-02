Evleri ayırdıkları konuşulan Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanmayı erteledi! Süreci bakın neden uzatmışlar...

Pelin Akil ile Anıl Altan , 2016 yılında dünyaevine girdi ve ünlü çiftin bu evlilikten ikiz çocukları oldu. Kızlarına Alin ve Lina adlarını veren oyuncu çift, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mutlu aile pozlarıyla sık sık adlarından söz ettirdi.

Ancak ikili geçen haftalarda boşanma haberleriyle gündeme geldi. Ünlü çiftin bir süre önce boşanacakları iddia edildi. Çiftin evleri ayırdığı haberleri de kulaktan kulağa yayıldı.

Kaynak: Sosyal medya

Çıkan haberlerin ardından Pelin Akil, Nişantaşı'nda görüntülendi. İş toplantısı için Nişantaşı'na geldiğini söyleyen oyuncuya boşanma iddialarını hatırlatıldı. Akil, "Biz konuştuk. Çok fazla konuşmak istemiyoruz. Çocuklarımız var konuşmayı uygun bulmuyoruz" dedi. Oyuncu "Boşanma davası söz konusu mu?" sorusuna "Bir şey söylemek istemiyorum. Teşekkür ederim" diyerek yine kaçamak bir yanıt verdi.