Sydney Sweeney ve Emily Ratajkowski ile poz veren Hazal Filiz Küçükköse ortalığı salladı! “Aurasıyla yıkıp geçmiş! Bizimki yakıyor”

Çok sayıda ünlünün katıldığı etkinlikte, oyuncu Sydney Sweeney ve model Emily Ratajkowski ile bir araya gelen Küçükköse, o anları sosyal medyadan paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya

Güzelliği ve aurasıyla ön plana çıkan ünlü oyuncu, kendine hayran bıraktı ve "Hazla hepsinden güzel", "Off hepsini sollamış, fıstık gibi olmuş", "Aura ve güzellik ülkesiyiz", "Sanki onlar Hazal'la fotoğraf çekilmek için gelmiş gibi harika bir fotoğraf" yorumları yapıldı.