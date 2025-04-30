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Sydney Sweeney ve Emily Ratajkowski ile poz veren Hazal Filiz Küçükköse ortalığı salladı! “Aurasıyla yıkıp geçmiş! Bizimki yakıyor”

Beni Affet, Kara Sevda gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, ABD'de özel bir etkinlikte dünyaca ünlü isimler Sydney Sweeney ve Emily Ratajkowski ile bir araya geldi. Küçükköse’nin Sydney Sweeney ve Emily Ratajkowski ile verdiği poz ise sosyal medyaya bomba gibi düştü. Güzelliği ve aurasıyla ön plana çıkan ünlü oyuncu, kendine hayran bıraktı ve “Hazla hepsinden güzel”, “Off hepsini sollamış, fıstık gibi olmuş”, “Aura ve güzellik ülkesiyiz”, “Sanki onlar Hazal’la fotoğraf çekilmek için gelmiş gibi harika bir fotoğraf” yorumları yapıldı.

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 09:28 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 09:28
Sydney Sweeney ve Emily Ratajkowski ile poz veren Hazal Filiz Küçükköse ortalığı salladı! Aurasıyla yıkıp geçmiş! Bizimki yakıyor

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Beni Affet, Kara Sevda gibi dizilerde rol alan 37 yaşındaki oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, dünyaca ünlü bir markanın özel davetlisi olarak ABD'nin New York şehrine gitti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Burada düzenlenen davete katılan Hazal Filiz Küçükköse, dünya yıldızlarıyla bir araya geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

ABD'den art arda fotoğraf yayınlan oyuncunun son Instagram paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Çok sayıda ünlünün katıldığı etkinlikte, oyuncu Sydney Sweeney ve model Emily Ratajkowski ile bir araya gelen Küçükköse, o anları sosyal medyadan paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Instagram'da 3,3 milyon takipçisi bulunan oyuncunun dünya yıldızlarıyla birlikte yer aldığı karesine kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Güzelliği ve aurasıyla ön plana çıkan ünlü oyuncu, kendine hayran bıraktı ve "Hazla hepsinden güzel", "Off hepsini sollamış, fıstık gibi olmuş", "Aura ve güzellik ülkesiyiz", "Sanki onlar Hazal'la fotoğraf çekilmek için gelmiş gibi harika bir fotoğraf" yorumları yapıldı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte o kare...

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