Sydney Sweeney ve Emily Ratajkowski ile poz veren Hazal Filiz Küçükköse ortalığı salladı! “Aurasıyla yıkıp geçmiş! Bizimki yakıyor”

Beni Affet, Kara Sevda gibi dizilerde rol alan 37 yaşındaki oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, dünyaca ünlü bir markanın özel davetlisi olarak ABD'nin New York şehrine gitti.
Beni Affet, Kara Sevda gibi dizilerde rol alan 37 yaşındaki oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, dünyaca ünlü bir markanın özel davetlisi olarak ABD'nin New York şehrine gitti.
Burada düzenlenen davete katılan Hazal Filiz Küçükköse, dünya yıldızlarıyla bir araya geldi.
ABD'den art arda fotoğraf yayınlan oyuncunun son Instagram paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI
Çok sayıda ünlünün katıldığı etkinlikte, oyuncu Sydney Sweeney ve model Emily Ratajkowski ile bir araya gelen Küçükköse, o anları sosyal medyadan paylaştı.
Instagram'da 3,3 milyon takipçisi bulunan oyuncunun dünya yıldızlarıyla birlikte yer aldığı karesine kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.
Güzelliği ve aurasıyla ön plana çıkan ünlü oyuncu, kendine hayran bıraktı ve "Hazla hepsinden güzel", "Off hepsini sollamış, fıstık gibi olmuş", "Aura ve güzellik ülkesiyiz", "Sanki onlar Hazal'la fotoğraf çekilmek için gelmiş gibi harika bir fotoğraf" yorumları yapıldı.
İşte o kare...