Mazhar Alanson’un 62 yaşındaki eşi Biricik Suden’den kas şov!

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Ünlü isim, isim geçtiğimiz günlerde kendisine gelen "Biricik hanim özür dilerim ama nasıl desem kollarınız sar beni kollarına diyeceğim bir erkek gibi" yorumuna "Allah kimseyi bu kadar erkeğe hasret bırakmasın" şeklinde cevap verdi.