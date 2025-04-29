Mazhar Alanson’un 62 yaşındaki eşi Biricik Suden’den kas şov!

Hem MFÖ grubu hem de solo albümlerinde dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta müzisyen Mazhar Alanson ile Biricik Suden, 2003'te dünyaevine girdi.
Hem MFÖ grubu hem de solo albümlerinde dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta müzisyen Mazhar Alanson ile Biricik Suden, 2003'te dünyaevine girdi.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftten Biricik Suden, sosyal medya hesabında kaslarını sergilediği paylaşımlarıyla zaman zaman magazin manşetlerinde yer aldı ve bazı eleştirilerin hedefi oldu.
Kendisine yapılan eleştirilere kayıtsız kalmayan Suden, tepkilerde verdiği yanıtlarla da dikkat çekti.
Ünlü isim, isim geçtiğimiz günlerde kendisine gelen "Biricik hanim özür dilerim ama nasıl desem kollarınız sar beni kollarına diyeceğim bir erkek gibi" yorumuna "Allah kimseyi bu kadar erkeğe hasret bırakmasın" şeklinde cevap verdi.
YENİ PAYLAŞIM
Biricik Sude, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Ünlü isim spor salonunda çekilen yeni pozunu sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Suden, paylaşımının altına da "Yazacaklarınızı görür gibiyim" notunu ekledi.
İşte o paylaşım...