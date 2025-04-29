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Mazhar Alanson'un 62 yaşındaki eşi Biricik Suden’den kas şov!

Mazhar Alanson ile 2003'te dünyaevine giren Biricik Suden, sosyal medya hesabında kaslarını sergilediği paylaşımlarıyla zaman zaman magazin manşetlerinde yer almış ve bazı eleştirilerin hedefi olmuştu. Spora olan düşkünlüğü ve dinç vücuduyla bilinen Suden’den yeni paylaşım geldi. Ünlü isim, fotoğrafa “Yazacaklarınızı görür gibiyim” notunu düştü. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 16:35 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 16:35
Mazhar Alanson’un 62 yaşındaki eşi Biricik Suden’den kas şov!

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Hem MFÖ grubu hem de solo albümlerinde dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta müzisyen Mazhar Alanson ile Biricik Suden, 2003'te dünyaevine girdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftten Biricik Suden, sosyal medya hesabında kaslarını sergilediği paylaşımlarıyla zaman zaman magazin manşetlerinde yer aldı ve bazı eleştirilerin hedefi oldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Kendisine yapılan eleştirilere kayıtsız kalmayan Suden, tepkilerde verdiği yanıtlarla da dikkat çekti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü isim, isim geçtiğimiz günlerde kendisine gelen "Biricik hanim özür dilerim ama nasıl desem kollarınız sar beni kollarına diyeceğim bir erkek gibi" yorumuna "Allah kimseyi bu kadar erkeğe hasret bırakmasın" şeklinde cevap verdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

YENİ PAYLAŞIM

Biricik Sude, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü isim spor salonunda çekilen yeni pozunu sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Suden, paylaşımının altına da "Yazacaklarınızı görür gibiyim" notunu ekledi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

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