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Nihat Kahveci’nin eşi Fulya Sever Kahveci’den yıllar sonra itiraf: Asla evlenmem diyordum!

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, 2018 yılında dünyaevine girdiği iki kızının annesi Fulya Sever Kahveci ile bir YouTube programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan çiftten Fulya Sever Kahveci’nin evlilikleriyle ilgili itirafı dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 11:00 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 11:00
Nihat Kahveci’nin eşi Fulya Sever Kahveci’den yıllar sonra itiraf: Asla evlenmem diyordum!

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Eski futbolcu Nihat Kahveci, 2018 yılında eski manken Fulya Sever Kahveci ile dünyaevine girdi. İki kızları olan ünlü çift, katıldıkları YouTube programında samimi açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Eşiyle nasıl tanıştığını anlatan Fulya Sever Kahveci, yıllar sonra bir itirafta bulundu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Fulya Sever Kahveci, "Nihat'la ilk tanıştığımızda konferanslara gidiyorduk. Fulya Tesisleri anısını anlatıyordu. Her 'Fulya' dediğinde dönüp bakıyordum" dedi.

Eski futbolcu ise Nihat Kahveci "Hayatımın her anında Fulya var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

''ASLA EVLENMEM DİYORDUM''

Eşini futbolculuk yıllarından tanıdığını belirten Fulya Sever Kahveci, şu ifadeleri kullandı: "Asla futbolcuyla evlenmem diyordum. Stresli... Amcam da yöneticiydi bir dönem. Neyse ki Nihat'la tanıştığımızda futbolu bırakmıştı"

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