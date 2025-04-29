Nihat Kahveci’nin eşi Fulya Sever Kahveci’den yıllar sonra itiraf: Asla evlenmem diyordum!

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''ASLA EVLENMEM DİYORDUM''

Eşini futbolculuk yıllarından tanıdığını belirten Fulya Sever Kahveci, şu ifadeleri kullandı: "Asla futbolcuyla evlenmem diyordum. Stresli... Amcam da yöneticiydi bir dönem. Neyse ki Nihat'la tanıştığımızda futbolu bırakmıştı"