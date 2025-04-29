Aramızdan ayrılalı 40 gün oldu! Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den duygusal paylaşım: En sevdiğin yerdeyiz

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Sünneli, paylaşımına şu notu ekledi: "Canım benim bugün aramızdan ayrılışının 40. günü. Tüm dualar, hayırlar senin için. Rabbim kabul etsin. En sevdiğin yerdeyiz. Nurlar içinde cennetin en güzel yerinde iyi uyu meleğim"