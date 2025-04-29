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Aramızdan ayrılalı 40 gün oldu! Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli’den duygusal paylaşım: En sevdiğin yerdeyiz

Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, 2,5 senedir mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düştü. Acı haberiyle sevenlerini yasa boğan Tanyeli’nin vefatının ardından 40 gün geçti. Ünlü ismin eşi İlker Sünneli’den ise duygu yüklü bir paylaşım geldi.

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Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 11:09 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 11:28
Aramızdan ayrılalı 40 gün oldu! Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den duygusal paylaşım: En sevdiğin yerdeyiz

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2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, entübe edilmesinin ardından tedavi gördüğü hastanede 17 Mart 2025 günü vefat etti.

Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'den duygusal paylaşım

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Bodrum'daki Aile Mezarlığı'na defnedilen Tanyeli'nin acı haberi sevenlerini yasa boğdu. Ünlü ismin eşi İlker Sünneli ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla Tanyeli'ye olan özlemini sık sık dile getirdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İlker Sünneli, eşinin vefatının 40'ıncı gününde de duygusal bir mesaj yazdı. Eşi için lokma dağıtan Sünneli, o anları Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sünneli, paylaşımına şu notu ekledi: "Canım benim bugün aramızdan ayrılışının 40. günü. Tüm dualar, hayırlar senin için. Rabbim kabul etsin. En sevdiğin yerdeyiz. Nurlar içinde cennetin en güzel yerinde iyi uyu meleğim"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

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