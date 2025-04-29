Aramızdan ayrılalı 40 gün oldu! Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den duygusal paylaşım: En sevdiğin yerdeyiz

2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, entübe edilmesinin ardından tedavi gördüğü hastanede 17 Mart 2025 günü vefat etti.
2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, entübe edilmesinin ardından tedavi gördüğü hastanede 17 Mart 2025 günü vefat etti.
Bodrum'daki Aile Mezarlığı'na defnedilen Tanyeli'nin acı haberi sevenlerini yasa boğdu. Ünlü ismin eşi İlker Sünneli ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla Tanyeli'ye olan özlemini sık sık dile getirdi.
İlker Sünneli, eşinin vefatının 40'ıncı gününde de duygusal bir mesaj yazdı. Eşi için lokma dağıtan Sünneli, o anları Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı.
Sünneli, paylaşımına şu notu ekledi: "Canım benim bugün aramızdan ayrılışının 40. günü. Tüm dualar, hayırlar senin için. Rabbim kabul etsin. En sevdiğin yerdeyiz. Nurlar içinde cennetin en güzel yerinde iyi uyu meleğim"
İşte o paylaşım...