Sezonu açan Damla Sönmez’den kumsalda peş peşe bikinili pozlar!

Sen Aydınlatırsın Geceyi, Saygı, Kurtuluş, Son Durak gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Damla Sönmez, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmuştu.
Sen Aydınlatırsın Geceyi, Saygı, Kurtuluş, Son Durak gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Damla Sönmez, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmuştu.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha adından söz ettirdi.
Sezonu açan 37 yaşındaki oyuncu, Alanya'da denizin tadını çıkardığı anları paylaştı.
Damla Sönmez, kumsalda verdiği bikinili pozlarını art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.