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Sezonu açan Damla Sönmez’den kumsalda peş peşe bikinili pozlar!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Damla Sönmez, sezonu açtı. Ünlü oyuncu, kumsalda verdiği bikinili pozlarını Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Damla Sönmez2in o paylaşımı...

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 16:52 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 16:52
Sezonu açan Damla Sönmez’den kumsalda peş peşe bikinili pozlar!

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Sen Aydınlatırsın Geceyi, Saygı, Kurtuluş, Son Durak gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Damla Sönmez, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmuştu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha adından söz ettirdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sezonu açan 37 yaşındaki oyuncu, Alanya'da denizin tadını çıkardığı anları paylaştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Damla Sönmez, kumsalda verdiği bikinili pozlarını art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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