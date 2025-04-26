Sezonu açan Damla Sönmez’den kumsalda peş peşe bikinili pozlar!

Sen Aydınlatırsın Geceyi, Saygı, Kurtuluş, Son Durak gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Damla Sönmez , zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmuştu.

Kaynak: Sosyal medya

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha adından söz ettirdi.