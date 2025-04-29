Melisa Aslı Pamuk 3 aylık bebeğiyle paylaştı! Küçük Mylan sosyal medyanın gündeminde...

Mayıs 2024'te Paris'te dünyaevine giren oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı 'dan geçen aylarda ise bebek müjdesi geldi.

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Evlendikten kısa bir süre sonra da "Hot mom alert" notunu düştüğü paylaşımıyla hamile olduğunu duyuran Pamuk, 29 Ocak'ta doğum yaptı.