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Melisa Aslı Pamuk 3 aylık bebeğiyle paylaştı! Küçük Mylan sosyal medyanın gündeminde...

Paris'te dünyaevine giren oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı, 29 Ocak’ta Mylan adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ünlü çiftten Pamuk, 3 aylık bebeğiyle yeni bir paylaşımda bulundu. Pamuk'un paylaştığı sevimli karede küçük Mylan, bir bebek spasında keyifli anlar geçirirken görüldü. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 15:44 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 16:47
Melisa Aslı Pamuk 3 aylık bebeğiyle paylaştı! Küçük Mylan sosyal medyanın gündeminde...

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Mayıs 2024'te Paris'te dünyaevine giren oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı'dan geçen aylarda ise bebek müjdesi geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Evlendikten kısa bir süre sonra da "Hot mom alert" notunu düştüğü paylaşımıyla hamile olduğunu duyuran Pamuk, 29 Ocak'ta doğum yaptı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Instagram hesabından oğlunun fotoğrafını yayınlayan ancak yüzünü göstermeyen Pamuk, paylaşımına "Mylan Yazıcı. 29.01.2025" notunu ekleyerek bebeğinin adını da açıkladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncudan yeni bir paylaşım geldi. Pamuk, 3 aylık bebeğiyle yeni bir paylaşımda bulundu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Pamuk'un paylaştığı sevimli karede küçük Mylan, bir bebek spasında keyifli anlar geçirirken görüldü.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Su dolu özel bir havuzda yüzen minik Mylan, rahatlığı hem de sevimliliğiyle dikkat çekti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte Melisa Aslı Pamuk'un o paylaşımı...

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