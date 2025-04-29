Melisa Aslı Pamuk 3 aylık bebeğiyle paylaştı! Küçük Mylan sosyal medyanın gündeminde...

Mayıs 2024'te Paris'te dünyaevine giren oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı'dan geçen aylarda ise bebek müjdesi geldi.
Mayıs 2024'te Paris'te dünyaevine giren oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı'dan geçen aylarda ise bebek müjdesi geldi.
Evlendikten kısa bir süre sonra da "Hot mom alert" notunu düştüğü paylaşımıyla hamile olduğunu duyuran Pamuk, 29 Ocak'ta doğum yaptı.
Instagram hesabından oğlunun fotoğrafını yayınlayan ancak yüzünü göstermeyen Pamuk, paylaşımına "Mylan Yazıcı. 29.01.2025" notunu ekleyerek bebeğinin adını da açıkladı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncudan yeni bir paylaşım geldi. Pamuk, 3 aylık bebeğiyle yeni bir paylaşımda bulundu.
Pamuk'un paylaştığı sevimli karede küçük Mylan, bir bebek spasında keyifli anlar geçirirken görüldü.
Su dolu özel bir havuzda yüzen minik Mylan, rahatlığı hem de sevimliliğiyle dikkat çekti.
İşte Melisa Aslı Pamuk'un o paylaşımı...