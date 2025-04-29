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Yeşilçam oyuncusu Meral Kurtuluş vefat etti!

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Cevat Kurtuluş'un kendi gibi oyuncu eşi Meral Kurtuluş’tan acı haber geldi. Sinemaya 1960 yapımı "Ayşecik" filmiyle adım atan Kurtuluş, 87 yaşında hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 15:54 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 15:54
Yeşilçam oyuncusu Meral Kurtuluş vefat etti!

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Cevat Kurtuluş'un kendi gibi oyuncu eşi Meral Kurtuluş'tan acı haber geldi. Uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam süren usta isim, 87 yaşında vefat etti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Acı haberi Film-San Vakfı sosyal medya üzerinden duyurdu. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Oyuncu Meral Kurtuluş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz"

MERAL KURTULUŞ KİMDİR?

Meral Kurtuluş, 1935 yılında Kosova'da dünyaya geldi. 1950'li yıllarda ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Kurtuluş, Türk sinemasının usta isimlerinden Cevat Kurtuluş ile 1959'da dünyaevine girdi.

Sinemaya 1960 yapımı "Ayşecik" filmiyle adım atan Kurtuluş, yaklaşık 100 filmde rol aldı.

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