Aşka gelen Mauro Icardi’den Wanda Nara’yı kızdıracak sözler!

Sevgilisi China Suarez ile fotoğrafını paylaşan ve aşka gelen Icardi, "Keşke seninle daha önce tanışsaydım... hayatımın daha fazla bölümünü senin aşkınla doldurmak için" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya

Yıldız futbolcunun bu sözlerinin ardından gözler Wanda Nara'ya çevrildi. Kimi sosyal medya kullanıcıları "Wanda Nara ile evlendiğin için pişman mısın" diye sorarken kimileri bu aşkı desteklediklerini ifade etti.