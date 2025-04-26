Aşka gelen Mauro Icardi’den Wanda Nara’yı kızdıracak sözler!

10 yıl önce evlenen Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın karşılıklı suçlamalarla dolu olaylı boşanma süreci geçen haftalarda sona erdi. İkili, 10 yıllık evliliğini resmen sonlandırdı.
10 yıl önce evlenen Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın karşılıklı suçlamalarla dolu olaylı boşanma süreci geçen haftalarda sona erdi. İkili, 10 yıllık evliliğini resmen sonlandırdı.
Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra China Suarez ile yeni bir aşka yelken açan Icardi, boşanma sürecinde eski eşiyle yaşadığı gerginlikler ve yeni sevgilisiyle yaptığı romantik paylaşımlarla sık sık gündem oldu.
Sosyal medyayı aktif kullanan futbolcu, sevgilisi Suarez ile yaptığı aşk dolu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Sevgilisi China Suarez ile fotoğrafını paylaşan ve aşka gelen Icardi, "Keşke seninle daha önce tanışsaydım... hayatımın daha fazla bölümünü senin aşkınla doldurmak için" ifadelerini kullandı.
Yıldız futbolcunun bu sözlerinin ardından gözler Wanda Nara'ya çevrildi. Kimi sosyal medya kullanıcıları "Wanda Nara ile evlendiğin için pişman mısın" diye sorarken kimileri bu aşkı desteklediklerini ifade etti.
İşte o paylaşım...