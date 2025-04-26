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Aşka gelen Mauro Icardi’den Wanda Nara’yı kızdıracak sözler!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, iki kızının annesi Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci geçirmiş ve uzun süre magazin manşetlerinde yer almıştı. Bu süreçte China Suarez ile yeni bir aşka yelken açan Icardi, aşk pozlarını sık sık Instagram’da yayınlamıştı. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Icardi’nin fotoğrafların altına düştüğü not dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 16:15 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 16:15
Aşka gelen Mauro Icardi’den Wanda Nara’yı kızdıracak sözler!

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10 yıl önce evlenen Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın karşılıklı suçlamalarla dolu olaylı boşanma süreci geçen haftalarda sona erdi. İkili, 10 yıllık evliliğini resmen sonlandırdı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonra China Suarez ile yeni bir aşka yelken açan Icardi, boşanma sürecinde eski eşiyle yaşadığı gerginlikler ve yeni sevgilisiyle yaptığı romantik paylaşımlarla sık sık gündem oldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sosyal medyayı aktif kullanan futbolcu, sevgilisi Suarez ile yaptığı aşk dolu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sevgilisi China Suarez ile fotoğrafını paylaşan ve aşka gelen Icardi, "Keşke seninle daha önce tanışsaydım... hayatımın daha fazla bölümünü senin aşkınla doldurmak için" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Yıldız futbolcunun bu sözlerinin ardından gözler Wanda Nara'ya çevrildi. Kimi sosyal medya kullanıcıları "Wanda Nara ile evlendiğin için pişman mısın" diye sorarken kimileri bu aşkı desteklediklerini ifade etti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

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