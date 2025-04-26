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Rapçi Sefo'nun aile evinde yangın çıktı! Son durumu paylaştı

Sefo olarak bilinen Seyfullah Sağır, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla takipçilerini korkuttu. Daha önce depremden kaçış anını paylaşan ünlü isim, bu kez Samsun’da yaşayan ailesinin evinde yangın çıktığını belirterek o anları yayınladı. İşte Sefo’nun o paylaşımı...

Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 12:53 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 12:53
Rapçi Sefo’nun aile evinde yangın çıktı! Son durumu paylaştı

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Ünlü rapçi Sefo, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Daha önce depremden kaçış anını paylaşan ünlü isim, bu kez Samsun'da yaşayan ailesinin evinde yangın çıktığını belirterek o anları yayınladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Olay geçtiğimiz gün meydana geldi. Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 10 katlı binanın son katında yangın çıktı. 'Sefo' sahne adını kullanan ünlü şarkıcı Seyfullah Sağır'ın aile evinde çıkan yangına müdahale için olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İtfaiye ekiplerinin çıkan yangını büyümeden kontrol altına aldığı aktarıldı. Rapçi Sefo yaşanan bu tatsız olay sonrası paylaşımda bulundu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü isim açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Dün gece Samsun'daki aile evimde yangın çıktı. Kısa sürede müdahale edildi ve söndürüldü Allah'a şükür. Ablam ve 2 kedimiz çok şükür iyi. Hemen yardıma koşan komşularımızın hakkı ödenmez"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

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