Deren Talu ile Derin Talu’dan ‘zengin koca’ açıklaması: İstesek buluruz!

Kaynak: Sosyal medya "EVLİLİĞİ SAÇMA BULUYORUM" Söz konusu videoda Deren Talu, evlilikle ilgili düşüncelerini açık bir dille ifade ederek şunları söyledi: "Paylaşımlarımıza 'zengin koca avcıları', 'evlenmek istiyorsunuz' şeklinde yorumlar geliyor. Öyle bir derdimiz ve ihtiyacımız yok. Ben evliliği düşünmüyorum ve evliliği saçma buluyorum"

Kaynak: Sosyal medya Derin Talu ise şöyle konuştu: "Anne ve babamız çok kötü bir boşanma süreci geçirdi ve biz çok etkilendik. O yüzden evlilik bizim aklımızda iyi kalmadı. Hayatımızda hiç özendiğimiz bir evlilik görmedik. İkimiz de istesek evlenirdik"

Kaynak: Sosyal medya Derin Talu ayrıca "İkimiz de istesek evlenirdik. Tüm Türkiye bana CV (özgeçmiş) atıyor, zengin koca bulamaz mıydım?" dedi.