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Deren Talu ile Derin Talu’dan ‘zengin koca’ açıklaması: İstesek buluruz!

Defne Samyeli’nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, son dönemlerde açıklamalarıyla sık sık gündem oldu. Özellikle Derin Talu’nun TikTok'ta sevgili adaylarından CV istemesi uzun süre gündem oldu ve tepki çekti. “Zengin koca arıyorlar” eleştirilerine maruz kalan Talu kardeşlerden yeni açıklama geldi.

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 12:38 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 12:41
Deren Talu ile Derin Talu’dan ‘zengin koca’ açıklaması: İstesek buluruz!

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Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, son dönemlerde açıklamalarıyla sık sık gündem oldu. Özellikle 21 yaşında olan Derin Talu'nun yeni açtığı TikTok hesabından paylaştığı videolar çok konuşuldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Paylaşımlarında sevgili adayında aradığı kriterleri açıklayan Derin Talu, takipçilerinden esprili bir dille CV göndermelerini istedi. Bu çağrısıyla uzun süre gündem olan Talu, birçok kişinin tepkisini çekti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Talu kardeşler, paylaşımlarının ardından "zengin koca avcılığı" ile suçladı. Yapılan yorumlara kayıtsız kalamayan Derne Talu ile Derin Talu, yeni bir video çekerek açıklama yaptı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

"EVLİLİĞİ SAÇMA BULUYORUM"

Söz konusu videoda Deren Talu, evlilikle ilgili düşüncelerini açık bir dille ifade ederek şunları söyledi: "Paylaşımlarımıza 'zengin koca avcıları', 'evlenmek istiyorsunuz' şeklinde yorumlar geliyor. Öyle bir derdimiz ve ihtiyacımız yok. Ben evliliği düşünmüyorum ve evliliği saçma buluyorum"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Derin Talu ise şöyle konuştu: "Anne ve babamız çok kötü bir boşanma süreci geçirdi ve biz çok etkilendik. O yüzden evlilik bizim aklımızda iyi kalmadı. Hayatımızda hiç özendiğimiz bir evlilik görmedik. İkimiz de istesek evlenirdik"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Derin Talu ayrıca "İkimiz de istesek evlenirdik. Tüm Türkiye bana CV (özgeçmiş) atıyor, zengin koca bulamaz mıydım?" dedi.

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