Müge Anlı’nın Sevgi İzi projesi Nazilli’de umut oldu!

Kaynak: atv

Müge Anlı'nın önderliğinde başlatılan "Sevgi İzi" projesi, bugüne kadar 1340 kayıp vatandaşımız sağ salım bulunarak ailelerine teslim etti. Sevgi İzi zihinsel engelli, bedensel engelli bireyler, otizmli bireyler ve alzheimer hastası vatandaşların sahip olduğu özel dövme sayesinde tanınırlıklarını sağlıyor. Projeye göre, kaybolma ihtimali yüksek olan kişilerin koluna "Sevgi İzi"ni belirten bir rakam işleniyor. Bu rakamla www.benibuldular.com a kayıt yaptırılıyor. Kişi kaybolduğunda koldaki bu Sevgi İzi'ni görenlerin www.benibuldular.com a bildirmeleri halinde kişinin, yakınlarına hemen ulaşılması sağlanıyor.