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Müge Anlı'nın Sevgi İzi projesi Nazilli'de umut oldu!

Yıllardır programında kayıp kişilerin bulunması için öncülük eden ve bugüne kadar birçok kaybın yakınlarıyla buluşmasını sağlayan Müge Anlı, yaşadığı deneyimlerden yola çıkarak bu sorunun çözülebilmesi için “Sevgi İzi” projesini geliştirerek hayata geçirmişti. Anlı’nın başlattığı “Sevgi İzi” projesi kapsamında 24 Nisan Perşembe günü Aydın, Nazilli Cumhuriyet Meydanı’nda farkındalık etkinliği düzenlendi.

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 11:43 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 12:00
Müge Anlı’nın Sevgi İzi projesi Nazilli’de umut oldu!

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Geçtiğimiz günlerde ise Nazilli Bedensel Engelliler Derneği, kaybolma riski taşıyan bireylerin bulunmasını kolaylaştıran Müge Anlı'nın başlattığı "Sevgi İzi" projesi kapsamında 24 Nisan Perşembe günü Aydın, Nazilli Cumhuriyet Meydanı'nda farkındalık etkinliği düzenlendi.

Kaynak: atvKaynak: atv

Sevgi İzi sayesinde kayıp vakalarının önüne geçildiğini anlatan Başkan Aysun Bademli, "Yapılan dövmeler sayesinde kaybolan bireylerimiz çok çabuk bulunuyor. Sevgi İzi projesinin çok daha fazla insana ulaşmasını ve ulaştırmayı düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: atvKaynak: atv

Sevgi İzi, dezavantajlı bireyin güvenliğinin sağlanmasını kolaylaştırıyor.

Kaynak: atvKaynak: atv

Müge Anlı'nın önderliğinde başlatılan "Sevgi İzi" projesi, bugüne kadar 1340 kayıp vatandaşımız sağ salım bulunarak ailelerine teslim etti. Sevgi İzi zihinsel engelli, bedensel engelli bireyler, otizmli bireyler ve alzheimer hastası vatandaşların sahip olduğu özel dövme sayesinde tanınırlıklarını sağlıyor. Projeye göre, kaybolma ihtimali yüksek olan kişilerin koluna "Sevgi İzi"ni belirten bir rakam işleniyor. Bu rakamla www.benibuldular.com a kayıt yaptırılıyor. Kişi kaybolduğunda koldaki bu Sevgi İzi'ni görenlerin www.benibuldular.com a bildirmeleri halinde kişinin, yakınlarına hemen ulaşılması sağlanıyor.

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