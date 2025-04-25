Alişan kızı Eliz hakkında konuşurken oğlu Burak kendini tutamadı: Çok huysuz!

Kaynak: Sosyal medya Alişan, muhabirlerin "Eliz'le ilgili ilerleyen günlerde çok çekeceğiniz söylendi" sözleri üzerine "Bir ufak huysuzluğu var, daha küçük o" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya Bunun üzerine lafa giren Burak herkesi şaşırtan bir çıkışta bulundu. Burak, kardeşi Eliz'le ilgili "Ufak değil çok huysuz" diyerek etrafındakileri gülümsetti.

Kaynak: Sosyal medya "ALİŞAN YANDI" Buse Varol, geçen günlerde eşi ve çocukları hakkında samimi açıklamalar yaptı. Varol, kız çocuğuna bakmanın zorluğundan bahsederken dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kaynak: Sosyal medya Ünlü oyuncu, "Kız çocuğu vallahi çok zor. Burak'la arkadaş gibiyim ama Eliz inanılmaz zor bir çocuk. Alişan yandı, benden şikayet ediyorsa geri alsın. Eliz çok fena geliyor" diyerek güldü.