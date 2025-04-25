Alişan kızı Eliz hakkında konuşurken oğlu Burak kendini tutamadı: Çok huysuz!

Ünlü şarkıcı Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile evlendi. Ünlü çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adlarında iki evladı oldu.
Ünlü şarkıcı Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile evlendi. Ünlü çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adlarında iki evladı oldu.
Varol ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı, yeğenleri Eyşan ile Ceylan ve oğlu Burak'la bir alışveriş merkezinde kameralara yansıdı.
2. Sayfa'da yer alan habere göre; yeğeni Eyşan ile röportaj veren Alişan'a eşi Buse Varol'un kızları Eliz ile ilgili yaptığı açıklama hatırladı.
Alişan, muhabirlerin "Eliz'le ilgili ilerleyen günlerde çok çekeceğiniz söylendi" sözleri üzerine "Bir ufak huysuzluğu var, daha küçük o" ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine lafa giren Burak herkesi şaşırtan bir çıkışta bulundu. Burak, kardeşi Eliz'le ilgili "Ufak değil çok huysuz" diyerek etrafındakileri gülümsetti.
"ALİŞAN YANDI"
Buse Varol, geçen günlerde eşi ve çocukları hakkında samimi açıklamalar yaptı. Varol, kız çocuğuna bakmanın zorluğundan bahsederken dikkat çeken ifadeler kullandı.
Ünlü oyuncu, "Kız çocuğu vallahi çok zor. Burak'la arkadaş gibiyim ama Eliz inanılmaz zor bir çocuk. Alişan yandı, benden şikayet ediyorsa geri alsın. Eliz çok fena geliyor" diyerek güldü.