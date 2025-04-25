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Alişan kızı Eliz hakkında konuşurken oğlu Burak kendini tutamadı: Çok huysuz!

Yeğenleri ve oğluyla bir alışveriş merkezinde görüntülenen Alişan’a, eşi Buse Varol’un “Alişan yandı, benden şikayet ediyorsa geri alsın. Eliz çok fena geliyor” sözleri hatırlatıldı. Alişan’ın konuyla ilgili açıklama yaptığı sırada lafa giren Burak’ın kardeşi Eliz ile ilgili çıkışı yüzleri gülümsetti.

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Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 15:58 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 17:23
Alişan kızı Eliz hakkında konuşurken oğlu Burak kendini tutamadı: Çok huysuz!

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Ünlü şarkıcı Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile evlendi. Ünlü çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adlarında iki evladı oldu.

Alişan ve yeğenleri AVM'de görüntülendi

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Varol ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı, yeğenleri Eyşan ile Ceylan ve oğlu Burak'la bir alışveriş merkezinde kameralara yansıdı.

Kaynak: atvKaynak: atv

2. Sayfa'da yer alan habere göre; yeğeni Eyşan ile röportaj veren Alişan'a eşi Buse Varol'un kızları Eliz ile ilgili yaptığı açıklama hatırladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Alişan, muhabirlerin "Eliz'le ilgili ilerleyen günlerde çok çekeceğiniz söylendi" sözleri üzerine "Bir ufak huysuzluğu var, daha küçük o" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Bunun üzerine lafa giren Burak herkesi şaşırtan bir çıkışta bulundu. Burak, kardeşi Eliz'le ilgili "Ufak değil çok huysuz" diyerek etrafındakileri gülümsetti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"ALİŞAN YANDI"

Buse Varol, geçen günlerde eşi ve çocukları hakkında samimi açıklamalar yaptı. Varol, kız çocuğuna bakmanın zorluğundan bahsederken dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu, "Kız çocuğu vallahi çok zor. Burak'la arkadaş gibiyim ama Eliz inanılmaz zor bir çocuk. Alişan yandı, benden şikayet ediyorsa geri alsın. Eliz çok fena geliyor" diyerek güldü.

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