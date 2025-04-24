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Yavuz Çetin kimdir, neden öldü? Yavuz Çetin nereli, hangi filmlerde oynadı?

Oyuncu Yavuz Çetin hakkındaki bilgiler sosyal medyada ve arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. Peki Yavuz Çetin kimdir, neden öldü? Yavuz Çetin nereli, hangi filmlerde oynadı? İşte biyografisine ilişkin detaylar.

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 12:23 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 12:23
Yavuz Çetin kimdir, neden öldü? Yavuz Çetin nereli, hangi filmlerde oynadı?

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Bir süredir kanser tedavisi gören Yavuz Çetin, 65 yaşında vefat etti. Ailesinin sosyal medya hesabından paylaştığı acı haber sevenlerini üzdü. İşte Yavuz Çetin'in biyografisi ve hakkında merak edilenler...

(sosyal medya)(sosyal medya)

Yavuz Çetin kimdir, nereli, neden öldü?

Sinema ve dizi oyuncusu. 1 Ağustos 1960, Amasya doğumlu. Gazi Üniversitesi - Resim Bölümü mezunu. Oyunculuğa 1979 yılında "Fırat" adlı sinema filmiyle başladı. En çok "İki Dünya Arasında" adlı dizide rol aldı, bu dizide dört sezon aralıksız oynadı. Son olarak "Hilmi Yılmaz" karakterini canlandırdığı "Adını Sen Koy" dizisinden ayrıldı.

(sosyal medya)(sosyal medya)

Bir süredir kanser tedavisi gören Yavuz Çetin, 65 yaşında vefat etti.

(sosyal medya)(sosyal medya)

Yavuz Çetin evli mi, çocuğu var mı?

Oyuncu Yavuz Çetin evli ve 2 çocuk babasıdır.

(sosyal medya)(sosyal medya)

Yavuz Çetin hangi filmlerde oynadı?

  1. Cin Çeşmesi (Sinema Filmi, 2017)
  2. Siccin 3: Cürmü Aşk (Sinema Filmi, 2016)
  3. Üç Harfliler 2: Hablis (Dede, Sinema Filmi, 2015)
  4. Siccin 2 (Sinema Filmi, 2015)
  5. Leblebi Tozu (Sinema Filmi, 2015)
  6. Gönül Hırsızı (Uygar, TV Dizisi, 2013)
  7. İki Dünya Arasında (4 Sezon, TV Dizisi, Osman Demir, 2012-2015)
  8. Firar (Reşat Kadiroğlu, TV Dizisi, 2011)
  9. Bendeyar (Mit Müdürü, Sinema Filmi, 2011)
  10. Nakş-ı Dil Sultan (Halil Hamit Paşa, TV Dizisi, 2010)
  11. Hür Adam (Komiteci 2, Sinema Filmi, 2010)
  12. Sakarya Fırat (2. Sezon, TV Dizisi, İhsan Güler, 2010)
  13. Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi (Avukat, Sinema Filmi, 2009)
  14. Kayıp Prenses (Cemil Yıldırım, TV Dizisi, 2008)
  15. Yemin (Şinasi Çetin, TV Dizisi, 2007)
  16. Sır Gibi (Fikret, TV Dizisi, 2007)
  17. Kuzey Rüzgarı (Hapishane Müdürü, TV Dizisi, 2007)
  18. Kurtlar Vadisi Pusu (4. Sezon, TV Dizisi, Prof. Nurettin Arslanoğlu) 2010
  19. Pars: Kiraz Operasyonu (Savcı, Sinema Filmi, 2006)
  20. Kaybolan Yıllar (Emniyet Müdürü Ömer, TV Dizisi, 2006)
  21. Acı Hayat (2. Sezon, TV Dizisi, Banka Müdürü Erol, 2006)
  22. Şubat Soğuğu (Müfettiş, TV Dizisi, 2004)
  23. Yabancı Damat (TV Dizisi, 2004)
  24. Son Yaprak (İskender Harmancı, TV Dizisi, 2004)
  25. Kurtlar Vadisi (3. Sezon, TV Dizisi, Gemi Kaptanı, 2005)
  26. Gurbet Kadını (Avukat, TV Dizisi, 2003)
  27. Esir Şehrin İnsanları (Avukat Kenan, TV Dizisi, 2003)
  28. Abdülhamit Düşerken (Şakir Paşa, Sinema Filmi, 2002)
  29. Fırat (Sinema Filmi, 1979)

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