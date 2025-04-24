Yavuz Çetin kimdir, neden öldü? Yavuz Çetin nereli, hangi filmlerde oynadı?

Bir süredir kanser tedavisi gören Yavuz Çetin , 65 yaşında vefat etti. Ailesinin sosyal medya hesabından paylaştığı acı haber sevenlerini üzdü. İşte Yavuz Çetin'in biyografisi ve hakkında merak edilenler...

(sosyal medya)

Yavuz Çetin kimdir, nereli, neden öldü?

Sinema ve dizi oyuncusu. 1 Ağustos 1960, Amasya doğumlu. Gazi Üniversitesi - Resim Bölümü mezunu. Oyunculuğa 1979 yılında "Fırat" adlı sinema filmiyle başladı. En çok "İki Dünya Arasında" adlı dizide rol aldı, bu dizide dört sezon aralıksız oynadı. Son olarak "Hilmi Yılmaz" karakterini canlandırdığı "Adını Sen Koy" dizisinden ayrıldı.