İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikizleri ameliyat oldu! İşte son sağlık durumları...

Kaynak: Sosyal medya Oğlunun fotoğrafını paylaşan Şefkatli, şu ifadelere yer verdi: "Gözlerimizden ufak bir operasyon olacağız haftaya. Bu haftaydı ateşten dolayı erteledik. Gözyaşı tıkanıklığımız 15 ayda açılmadı. Masajı da düzenli yaptık ama artık çok akıntı olmaya başladı. Aynı durumu yaşayan var mı?"

Kaynak: Sosyal medya Hastaneye gidip oğluna tahlil yaptıran Şefkatli, "Gittik kan verdik geldik. Bu hafta gözümüzden oluyoruz operasyonu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya Şefkatli ve Tatlıses çiftinin oğulları bugün operasyon geçirdi. Oğlunun fotoğrafını paylaşan ünlü isim, "Zor bir gündeü hepimiz için. Hepimize çok geçmiş olsun ve son olsun umarım" dedi.

Kaynak: Sosyal medya Sosyal medya hesabından oğullarının son durumu hakkında açıklama yapan Yasemin şefkatli, son olarak şu ifadeleri kullandı: "Önce Ayeliko girdi operasyona sonra Emiriko. İkisi de çıktı şükür. Biz iyiyiz. Artık gözleri neden hep yaşlı diye sormayacaksınız."