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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikizleri ameliyat oldu! İşte son sağlık durumları...

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, Ocak 2024'te ikizlerine kavuşarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Şefkatli, geçen günlerde ikiz bebeklerinin gözlerinden operasyon geçireceğini duyurdu. Ünlü çiftin oğulları ameliyat oldu. Anne şefkatli ise son sağlık durumlarını paylaştı.

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 12:50 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 13:00
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikizleri ameliyat oldu! İşte son sağlık durumları...

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Türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girmişti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, Ocak 2024'te ikizlerine kavuşarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Ünlü çift ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını vermişti.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikizleri ameliyat oldu!

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Şefkatli, geçen günlerde ikiz bebeklerinin gözlerinden operasyon geçireceğini duyurdu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Oğlunun fotoğrafını paylaşan Şefkatli, şu ifadelere yer verdi: "Gözlerimizden ufak bir operasyon olacağız haftaya. Bu haftaydı ateşten dolayı erteledik. Gözyaşı tıkanıklığımız 15 ayda açılmadı. Masajı da düzenli yaptık ama artık çok akıntı olmaya başladı. Aynı durumu yaşayan var mı?"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Hastaneye gidip oğluna tahlil yaptıran Şefkatli, "Gittik kan verdik geldik. Bu hafta gözümüzden oluyoruz operasyonu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Şefkatli ve Tatlıses çiftinin oğulları bugün operasyon geçirdi. Oğlunun fotoğrafını paylaşan ünlü isim, "Zor bir gündeü hepimiz için. Hepimize çok geçmiş olsun ve son olsun umarım" dedi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sosyal medya hesabından oğullarının son durumu hakkında açıklama yapan Yasemin şefkatli, son olarak şu ifadeleri kullandı:

"Önce Ayeliko girdi operasyona sonra Emiriko. İkisi de çıktı şükür. Biz iyiyiz. Artık gözleri neden hep yaşlı diye sormayacaksınız."

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