İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikizleri ameliyat oldu! İşte son sağlık durumları...

Türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girmişti.
Türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girmişti.
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, Ocak 2024'te ikizlerine kavuşarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Ünlü çift ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını vermişti.
Şefkatli, geçen günlerde ikiz bebeklerinin gözlerinden operasyon geçireceğini duyurdu.
Oğlunun fotoğrafını paylaşan Şefkatli, şu ifadelere yer verdi: "Gözlerimizden ufak bir operasyon olacağız haftaya. Bu haftaydı ateşten dolayı erteledik. Gözyaşı tıkanıklığımız 15 ayda açılmadı. Masajı da düzenli yaptık ama artık çok akıntı olmaya başladı. Aynı durumu yaşayan var mı?"
Hastaneye gidip oğluna tahlil yaptıran Şefkatli, "Gittik kan verdik geldik. Bu hafta gözümüzden oluyoruz operasyonu" ifadelerini kullandı.
Şefkatli ve Tatlıses çiftinin oğulları bugün operasyon geçirdi. Oğlunun fotoğrafını paylaşan ünlü isim, "Zor bir gündeü hepimiz için. Hepimize çok geçmiş olsun ve son olsun umarım" dedi.
Sosyal medya hesabından oğullarının son durumu hakkında açıklama yapan Yasemin şefkatli, son olarak şu ifadeleri kullandı:
"Önce Ayeliko girdi operasyona sonra Emiriko. İkisi de çıktı şükür. Biz iyiyiz. Artık gözleri neden hep yaşlı diye sormayacaksınız."