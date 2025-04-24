Oyuncu Yavuz Çetin’den acı haber! 65 yaşında kansere yenik düştü!

Memleketi Amasya'da uzun yıllar Resim Öğretmenliği yaptıktan sonra çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol alıp şiirler kaleme alan Çetin evli ve 2 çocuk babasıydı.
Memleketi Amasya'da uzun yıllar Resim Öğretmenliği yaptıktan sonra çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol alıp şiirler kaleme alan Çetin evli ve 2 çocuk babasıydı.
Bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Yavuz Çetin, 65 yaşında kansere yenik düştü.
Cenazesi bugün Sultan II. Bayezid Camii'nde öğle namazını müteakip düzenlenecek cenaze töreninin ardından Tekirdede Mezarlığı'nda defnedilecek.