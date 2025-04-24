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Oyuncu Yavuz Çetin’den acı haber! 65 yaşında kansere yenik düştü!

Bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Yavuz Çetin, 65 yaşında vefat etti. Ailesinin sosyal medya hesabından paylaştığı acı haber sevenlerini yasa boğdu.

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 12:12 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 12:13
Oyuncu Yavuz Çetin’den acı haber! 65 yaşında kansere yenik düştü!

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Memleketi Amasya'da uzun yıllar Resim Öğretmenliği yaptıktan sonra çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol alıp şiirler kaleme alan Çetin evli ve 2 çocuk babasıydı.

Kaynak: İHAKaynak: İHA

Bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Yavuz Çetin, 65 yaşında kansere yenik düştü.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Cenazesi bugün Sultan II. Bayezid Camii'nde öğle namazını müteakip düzenlenecek cenaze töreninin ardından Tekirdede Mezarlığı'nda defnedilecek.