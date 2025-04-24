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Tolgahan Sayışma sosyal medyadan duyurdu: Covid enfeksiyonu nedeniyle bir süredir yoğun bakımdaydı

Lale Devri dizisiyle şöhreti yakalayan Tolgahan Sayışman, Almeda Abazi ile 2017'de evlendi. 2 çocuk babası Sayışman hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sayışman, babasının sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 12:09 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 12:09
Tolgahan Sayışma sosyal medyadan duyurdu: Covid enfeksiyonu nedeniyle bir süredir yoğun bakımdaydı

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Lale Devri dizisiyle şöhreti yakalayan Tolgahan Sayışman, 2008 Miss Globe Kainat Güzeli Almeda Abazi ile 2017'de evlendi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü çift, 2019'da Efehan adını verdikleri çocuklarının doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, 2021 yılında da kızları Alina'ya kavuştu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

2 çocuk babası Sayışman hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

43 yaşındaki Sayışman, sosyal medya hesabında babasının sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu "Babam, geçirdiği kalp spazmı ve sonrasında gelişen çoklu organ yetmezliği ile Covid enfeksiyonu nedeniyle bir süredir yoğun bakımdaydı. Şükürler olsun ki artık iyileşme sürecine girmiş bulunuyoruz." diyerek sağlık çalışanlarına ve kalp doktoruna teşekkür etti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

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