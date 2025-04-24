Tolgahan Sayışma sosyal medyadan duyurdu: Covid enfeksiyonu nedeniyle bir süredir yoğun bakımdaydı

Lale Devri dizisiyle şöhreti yakalayan Tolgahan Sayışman, 2008 Miss Globe Kainat Güzeli Almeda Abazi ile 2017'de evlendi.
Lale Devri dizisiyle şöhreti yakalayan Tolgahan Sayışman, 2008 Miss Globe Kainat Güzeli Almeda Abazi ile 2017'de evlendi.
Ünlü çift, 2019'da Efehan adını verdikleri çocuklarının doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, 2021 yılında da kızları Alina'ya kavuştu.
2 çocuk babası Sayışman hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
43 yaşındaki Sayışman, sosyal medya hesabında babasının sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Ünlü oyuncu "Babam, geçirdiği kalp spazmı ve sonrasında gelişen çoklu organ yetmezliği ile Covid enfeksiyonu nedeniyle bir süredir yoğun bakımdaydı. Şükürler olsun ki artık iyileşme sürecine girmiş bulunuyoruz." diyerek sağlık çalışanlarına ve kalp doktoruna teşekkür etti.
İşte o paylaşım...