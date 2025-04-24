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Özcan Deniz’den deprem sonrası çadırlı önlem! Geceyi dışarda geçirdi

Marmara Denizi'nde peş peşe yaşanan depremler, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde yaşayanları derinden sarstı. Depremin ardından bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. Bu isimlerden biri de Özcan Deniz oldu. Deniz, eşi Samar Dadgar ile güvenlik amacıyla evlerinin bahçesine çadır kurdu.

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 11:20 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 12:20
Özcan Deniz’den deprem sonrası çadırlı önlem! Geceyi dışarda geçirdi

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İstanbul'un Silivri ilçesinde gerçekleşen 6.2'lik depremin ardından çok sayıda insan evlerinde değil, açık alanlarda kalmayı tercih etti. Geceyi dışarıda geçiren isimlerden biri de şarkıcı Özcan Deniz oldu.

Depremi bahçede karşıladılar

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Depremlerin ardından Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar, güvenlik amacıyla evlerinin bahçesine çadır kurarak geceyi orada geçirdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü şarkıcının eşi Samar Dadgar, o anları ise sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Samar Dadgar, sosyal medya hesabından o anları takipçileriyle paylaşarak, bulundukları bahçeye kurdukları çadırın fotoğrafını "Bahçede çadırda uyumak" notuyla yayınladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Dadgar, eşi ve arkadaşlarıyla çadırdaki hallerini de paylaştı.

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