Özcan Deniz’den deprem sonrası çadırlı önlem! Geceyi dışarda geçirdi

İstanbul'un Silivri ilçesinde gerçekleşen 6.2'lik depremin ardından çok sayıda insan evlerinde değil, açık alanlarda kalmayı tercih etti. Geceyi dışarıda geçiren isimlerden biri de şarkıcı Özcan Deniz oldu.
İstanbul'un Silivri ilçesinde gerçekleşen 6.2'lik depremin ardından çok sayıda insan evlerinde değil, açık alanlarda kalmayı tercih etti. Geceyi dışarıda geçiren isimlerden biri de şarkıcı Özcan Deniz oldu.
Depremlerin ardından Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar, güvenlik amacıyla evlerinin bahçesine çadır kurarak geceyi orada geçirdi.
Ünlü şarkıcının eşi Samar Dadgar, o anları ise sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.
Samar Dadgar, sosyal medya hesabından o anları takipçileriyle paylaşarak, bulundukları bahçeye kurdukları çadırın fotoğrafını "Bahçede çadırda uyumak" notuyla yayınladı.
Dadgar, eşi ve arkadaşlarıyla çadırdaki hallerini de paylaştı.