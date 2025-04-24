SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Cam vitrin patladı! Depreme uykuda yakalanan Ece Seçkin’in ödülleri tuzla buz oldu!

Marmara Denizi Silivri açıklarında dün 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 13 saniye süren deprem büyük panik yarattı. Depreme uykuda yakalanan şarkıcı Ece Seçkin ise sosyal medya hesabında ödüllerinin tuzla buz olduğunu açıkladı. Evindeki cam vitrinin son halini yayınlayan Seçkin, "Yılların ödülleri kırıldı, tuzla buz oldu" dedi. İşte Ece Seçkin’in o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 10:42 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 10:55
Cam vitrin patladı! Depreme uykuda yakalanan Ece Seçkin’in ödülleri tuzla buz oldu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dün Marmara Denizi Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde 13 saniye süren deprem meydana geldi. Deprem büyük panik yaratırken artçı sarsıntılar yaşandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Depreme uykuda yakalanan şarkıcı Ece Seçkin ise sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Seçkin ödüllerinin tuzla buz olduğunu açıkladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Evindeki cam vitrinin son halini yayınlayan Seçkin, şu ifadeleri kullandı: "Sabaha karşı ekipçe Mersin'den İstanbul'daki evlerimize geldik. Depreme ben de evimde uykuda yakalandım. Çok korktuk... Herhangi bir can kaybı olmadığı için şükrediyorum ve depremden etkilenen herkese geçmiş olsun diliyorum."

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu cam vitrini mimarım, gözüm gibi baktığım ödüllerim için özel olarak tasarlamıştı. Çünkü aldığım her ödül benim için çok anlamlı ve kıymetli... Evde bir tek bu cam vitrin patladı... Yılların ödülleri kırıldı, tuzla buz oldu. Kalbim de öyle oldu. Babam ve Çağrı, 'Üzülme, hepsini bir cam ustası bulup onarım yaptırırız' dedi, belki bazılarını kurtarabiliriz."

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ödüllerinin kendisi için manevi değerinin yüksek olduğunu dile getiren şarkıcı "En kıymet verdiğim şeylerin bu ödüller olduğunu bilen mimarım da hemen duruma müdahale etti. Manevi değeri yüksek olan şeyleri kaybettiğimde etkileniyorum. Allah bir daha göstermesin. Hepimize çok büyük geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte Ece Seçkin'in o paylaşımı...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Murat Abbas itirafçı olup sır toplantıyı ifşa etti! Murat Ongun’un avukatları gözaltına alındı: ’Eko’sistemin vekili de listede
İstanbullu deprem sonrası geceyi dışarıda geçirdi: Parklar bahçeler camiler...
Borsa İstanbul
Uzmanlar ikiye bölündü! İstanbul’da deprem riski bitti mi? O bölgeye dikkat çekildi
İstanbul’u deprem vurdu CHP sokakları karıştırdı! Aslı Baykal Gün yürüme günü mü? deyip Özel’e girişti: Çocuklarınızı CHP’den koruyun
CANLI | İstanbul’da deprem fırtınası! Vatandaşlar geceyi parklarda geçirdi! Artçı sarsıntılar devam ediyor
Koza Altın
Başkan Erdoğan deprem sonrası sahada: Panik yaşayayan vatandaşları ziyaret etti
İstanbul’da beklenen büyük depremde şehir nasıl tahliye edilecek? İşte tahliye planı
Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor’un iki transfer savaşı! Polonya rüzgarı esecek
Böcek iddiasını kanıtlayamamıştı! CHP’li Burcu Köksal Suç uydurma davasında hesap verecek
Meteoroloji’den 20 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul’da hava nasıl olacak?
13 saniyelik kabus: İstanbullular sokağa döküldü! Vatandaşlar park ve bahçelerde toplandı
Türkiye Yüzyılı Osaka’da: Japonya’da Türk pavilyonuna büyük ilgi!
İstanbul’da deprem kabusu: Kabineden ortak açıklama! Son durum ne? | Tüm birimler alarmda
Son Papa’nın ölümünün ardından İstanbul yıkılacak demişti! St. Malachy 1000 yıllık kehanetinin ardından 6.2’lik deprem şoke etti
Başkan Erdoğan sahada: AFAD’daki kriz merkezinde brifing! Devletin tüm birimleri 7/24 teyyakuzda
Başkan Erdoğan’dan İstanbul depremi açıklaması: Şimdilik sıkıntılı bir durum bulunmuyor
ZTK’da finalin adı belli oluyor! İşte Trabzonspor - Göztepe maçı öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’ı istiyor! Transferde bomba