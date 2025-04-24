Cam vitrin patladı! Depreme uykuda yakalanan Ece Seçkin’in ödülleri tuzla buz oldu!

Dün Marmara Denizi Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde 13 saniye süren deprem meydana geldi. Deprem büyük panik yaratırken artçı sarsıntılar yaşandı.
Dün Marmara Denizi Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde 13 saniye süren deprem meydana geldi. Deprem büyük panik yaratırken artçı sarsıntılar yaşandı.
Depreme uykuda yakalanan şarkıcı Ece Seçkin ise sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Seçkin ödüllerinin tuzla buz olduğunu açıkladı.
Evindeki cam vitrinin son halini yayınlayan Seçkin, şu ifadeleri kullandı: "Sabaha karşı ekipçe Mersin'den İstanbul'daki evlerimize geldik. Depreme ben de evimde uykuda yakalandım. Çok korktuk... Herhangi bir can kaybı olmadığı için şükrediyorum ve depremden etkilenen herkese geçmiş olsun diliyorum."
Ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu cam vitrini mimarım, gözüm gibi baktığım ödüllerim için özel olarak tasarlamıştı. Çünkü aldığım her ödül benim için çok anlamlı ve kıymetli... Evde bir tek bu cam vitrin patladı... Yılların ödülleri kırıldı, tuzla buz oldu. Kalbim de öyle oldu. Babam ve Çağrı, 'Üzülme, hepsini bir cam ustası bulup onarım yaptırırız' dedi, belki bazılarını kurtarabiliriz."
Ödüllerinin kendisi için manevi değerinin yüksek olduğunu dile getiren şarkıcı "En kıymet verdiğim şeylerin bu ödüller olduğunu bilen mimarım da hemen duruma müdahale etti. Manevi değeri yüksek olan şeyleri kaybettiğimde etkileniyorum. Allah bir daha göstermesin. Hepimize çok büyük geçmiş olsun" dedi.
İşte Ece Seçkin'in o paylaşımı...