Adile Naşit’in yeğeni Naşit Özcan’ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Durumu kritik!

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Adile Naşit'in kendisi gibi oyuncu olan yeğeni Naşit Özcan, geçen şubat ayında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Kaynak: Sosyal medya Şubat ayında eşinin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Elif Göklü Özcan, şu ifadeleri kullandı: "Sevgili arkadaşlar ben Elif. Elimden geldiği kadar yetişmeye çalışıyorum ama maalesef bütün telefonlara yetişemiyorum geri dönemiyorum da. Affınıza sığınıyorum, Naşit'in durumu stabil, uzun bir süreç olacak gibi görünüyor"