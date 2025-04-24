Adile Naşit’in yeğeni Naşit Özcan’ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Durumu kritik!

Adile Naşit'in kendisi gibi oyuncu olan yeğeni Naşit Özcan, geçen şubat ayında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alındı.
Adile Naşit'in kendisi gibi oyuncu olan yeğeni Naşit Özcan, geçen şubat ayında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alındı.
Şubat ayında eşinin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Elif Göklü Özcan, şu ifadeleri kullandı: "Sevgili arkadaşlar ben Elif. Elimden geldiği kadar yetişmeye çalışıyorum ama maalesef bütün telefonlara yetişemiyorum geri dönemiyorum da. Affınıza sığınıyorum, Naşit'in durumu stabil, uzun bir süreç olacak gibi görünüyor"
Bir süre sonra entübe edilen Naşit Özcan'a ziyaretçi yasağı getirildi. Tedavisi hastanede devam eden Naşit Özcan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.
Elif Göklü, yoğun bakımda tedavisine devam edilen Naşit Özcan'ın durumunun kritik olduğunu açıkladı.
Elif Göklü, oyuncunun kişisel Instagram hesabından son yaptığı paylaşıma "Naşit hala yoğun bakımda, durumu kritik. Mesaj ve aramalara cevap veremiyorum. Anlayışınız için teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Takipçilerini üzen habere "Geçmiş olsun", "Acil şifalar diliyorum" yorumları yapıldı.