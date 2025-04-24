Depreme uykuda yakalanan rapçi Sefo kaçış anını paylaştı!

Marmara Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremler, özellikle İstanbul ve çevre illerde güçlü şekilde hissedildi. Büyük korku yaşatan depreme uykuda yakalanan Sefo ise kaçış anını sosyal medya hesabında yayınladı.
Marmara Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremler, özellikle İstanbul ve çevre illerde güçlü şekilde hissedildi. Büyük korku yaşatan depreme uykuda yakalanan Sefo ise kaçış anını sosyal medya hesabında yayınladı.
Seyfullah Sağır olarak bilinen ünlü rapçi Sefo, depreme evinde yakalandı. Ünlü rapçi, "Evdeyim, uyuyordum. Çok korktum" ifadelerini kullandı.
Evine yerleştirdiği güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Sefo'nun sarsıntı sırasında yaşadığı panik ve hızla dışarı çıkmaya çalıştığı anlar dikkat çekti.
Ünlü isim o anları şu notla yayınladı: "Evine yerleştirdiği güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Sefo'nun sarsıntı sırasında yaşadığı panik ve hızla dışarı çıkmaya çalıştığı anlar dikkat çekti."
İşte o anlar...