Depreme uykuda yakalanan rapçi Sefo kaçış anını paylaştı!

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Ünlü isim o anları şu notla yayınladı: "Evine yerleştirdiği güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Sefo'nun sarsıntı sırasında yaşadığı panik ve hızla dışarı çıkmaya çalıştığı anlar dikkat çekti."