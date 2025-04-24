SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Depreme uykuda yakalanan rapçi Sefo kaçış anını paylaştı!

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında en büyüğü 6.2 olmak üzere art arda meydana gelen depremler, büyük korku yarattı. Depreme uykuda yakalanan rapçi Sefo ise kaçış anını sosyal medya hesabında yayınladı. Evine yerleştirdiği güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri yayınlayan Sefo’nun sarsıntı sırasında yaşadığı panik ve hızla dışarı çıkmaya çalıştığı anlar dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 09:28 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 09:28
Depreme uykuda yakalanan rapçi Sefo kaçış anını paylaştı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Marmara Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremler, özellikle İstanbul ve çevre illerde güçlü şekilde hissedildi. Büyük korku yaşatan depreme uykuda yakalanan Sefo ise kaçış anını sosyal medya hesabında yayınladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Seyfullah Sağır olarak bilinen ünlü rapçi Sefo, depreme evinde yakalandı. Ünlü rapçi, "Evdeyim, uyuyordum. Çok korktum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Evine yerleştirdiği güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Sefo'nun sarsıntı sırasında yaşadığı panik ve hızla dışarı çıkmaya çalıştığı anlar dikkat çekti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü isim o anları şu notla yayınladı: "Evine yerleştirdiği güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Sefo'nun sarsıntı sırasında yaşadığı panik ve hızla dışarı çıkmaya çalıştığı anlar dikkat çekti."

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte o anlar...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İBB soruşturması derinleşiyor! Murat Abbas itirafçı olup sır toplantıyı ifşa etti... Murat Ongun’un avukatları gözaltına alındı
CANLI | İstanbul’da deprem fırtınası! Vatandaşlar geceyi parklarda geçirdi! Artçı sarsıntılar devam ediyor
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan sahada: AFAD’daki kriz merkezinde brifing! Devletin tüm birimleri 7/24 teyyakuzda
Meteoroloji’den 20 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul’da hava nasıl olacak?
Türkiye Yüzyılı Osaka’da: Japonya’da Türk pavilyonuna büyük ilgi!
Koza Altın
İstanbul’da deprem kabusu: Kabineden ortak açıklama! Son durum ne? | Tüm birimler alarmda
13 saniyelik kabus: İstanbullular sokağa döküldü! Vatandaşlar park ve bahçelerde toplandı
Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu’nun 23 Nisan’da verdiği ilk konseri dinledi
Son Papa’nın ölümünün ardından İstanbul yıkılacak demişti! St. Malachy 1000 yıllık kehanetinin ardından 6.2’lik deprem şoke etti
Başkan Erdoğan’dan İstanbul depremi açıklaması: Şimdilik sıkıntılı bir durum bulunmuyor
Başkan Erdoğan’dan 23 Nisan kabulü: Külliye’de çocukları ağırladı
Son depremler büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kumburgaz fayına dikkat! Uzmanlardan İstanbul depremi uyarısı!
İstanbul’da deprem sonrası panik! Valilik sayıyı açıkladı: Yüksekten atlayanlar yaralandı | O anlar kamerada
Dünya son dakika koduyla duyurdu canlı takip ediyor! İstanbul’da peş peşe depremler
A Spor canlı yayınında İstanbul depremi: Sakinliğinizi koruyun
İstanbul 6,2 ile sallandı! Vatandaşlara kritik uyarı: İşte deprem anında yapılması gerekenler
ZTK’da finalin adı belli oluyor! İşte Trabzonspor - Göztepe maçı öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11’ler
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’ı istiyor! Transferde bomba