Fulya Zenginer depreme çekim yaparken yakalandı! Bağırarak oğlunun yanına koştu!

İstanbul Silivri açıklarında en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi. Depreme çekim yaparken yakalanan Fulya Zenginer ise o anları sosyal medya hesabında yayınladı.
İstanbul Silivri açıklarında en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi. Depreme çekim yaparken yakalanan Fulya Zenginer ise o anları sosyal medya hesabında yayınladı.
Söz konusu paylaşımda Zenginer'in bağırarak oğlunun yanına koştuğu görüldü. Depremin şiddeti kameraya yansırken bir süre sonra telefon sabitlendiği yerden düştü.
Ünlü oyuncu, "Fazla sallamadı abartıyorsunuz diyenler fikrini değiştirebilir... Tam içerik çekiyordum o kadar kötü sallandık ki. Hepimize geçmiş olsun inşallah herkes iyidir" ifadelerini kullandı.
Zenginer'in bir takipçisi "Ürperdim. Bir Annenin evladı için gözlerindeki o korku… İstemsizce gözlerim doldu. Allah bir daha yaşatmasın. Hepinize çok geçmiş olsun" derken bir başkası "Tüylerim diken diken oldu çok geçmiş olsun bir daha olmasın inşallah" ifadelerini kullandı.
İşte Fulya Zenginer'in o paylaşımı...
ÜNLÜLERDEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR!
Depremi hisseden birçok ünlü isim yaşadığı korkuyu sosyal medyadan paylaştı.
TUĞÇE TAYFUR
"Depremi çok hissettik biz. Allah korusun hepimizi"
ECE ERKEN
"Çok kötü sallandık, çok geçmiş olsun"
DENİZ SEKİ
"Ben böyle bir sallanma görmedim, durmadı şiddeti durmadı. Allah beterinden saklasın. Geçmiş olsun hepimize."
CEYLAN
"Çok sallandık, çok. Allah'ım hepimizi korusun bununla gelmiş geçmiş olsun."