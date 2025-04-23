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Fulya Zenginer depreme çekim yaparken yakalandı! Bağırarak oğlunun yanına koştu!

İstanbul Silivri açıklarında en büyüğü 6,2 olmak üzere art arda çok sayıda deprem oldu. Depreme çekim yaparken yakalanan Fulya Zenginer ise o anları sosyal medya hesabında yayınlayarak “Fazla sallamadı abartıyorsunuz diyenler fikrini değiştirebilir” ifadelerini kullandı. Söz konusu paylaşımda Zenginer’in bağırarak oğlunun yanına koştuğu görüldü. Öte yandan Ece Erken, Tuğçe Tayfur, Deniz Seki gibi ünlü isimler de yaşadıkları korkuyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 16:23 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 16:50
Fulya Zenginer depreme çekim yaparken yakalandı! Bağırarak oğlunun yanına koştu!

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İstanbul Silivri açıklarında en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi. Depreme çekim yaparken yakalanan Fulya Zenginer ise o anları sosyal medya hesabında yayınladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Söz konusu paylaşımda Zenginer'in bağırarak oğlunun yanına koştuğu görüldü. Depremin şiddeti kameraya yansırken bir süre sonra telefon sabitlendiği yerden düştü.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu, "Fazla sallamadı abartıyorsunuz diyenler fikrini değiştirebilir... Tam içerik çekiyordum o kadar kötü sallandık ki. Hepimize geçmiş olsun inşallah herkes iyidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Zenginer'in bir takipçisi "Ürperdim. Bir Annenin evladı için gözlerindeki o korku… İstemsizce gözlerim doldu. Allah bir daha yaşatmasın. Hepinize çok geçmiş olsun" derken bir başkası "Tüylerim diken diken oldu çok geçmiş olsun bir daha olmasın inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte Fulya Zenginer'in o paylaşımı...

Oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı!

ÜNLÜLERDEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR!

Depremi hisseden birçok ünlü isim yaşadığı korkuyu sosyal medyadan paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

TUĞÇE TAYFUR

"Depremi çok hissettik biz. Allah korusun hepimizi"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

ECE ERKEN

"Çok kötü sallandık, çok geçmiş olsun"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

DENİZ SEKİ

"Ben böyle bir sallanma görmedim, durmadı şiddeti durmadı. Allah beterinden saklasın. Geçmiş olsun hepimize."

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

CEYLAN

"Çok sallandık, çok. Allah'ım hepimizi korusun bununla gelmiş geçmiş olsun."

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