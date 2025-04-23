Fulya Zenginer depreme çekim yaparken yakalandı! Bağırarak oğlunun yanına koştu!

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Zenginer'in bir takipçisi "Ürperdim. Bir Annenin evladı için gözlerindeki o korku… İstemsizce gözlerim doldu. Allah bir daha yaşatmasın. Hepinize çok geçmiş olsun" derken bir başkası "Tüylerim diken diken oldu çok geçmiş olsun bir daha olmasın inşallah" ifadelerini kullandı.