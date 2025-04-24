Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğullarıyla ilk tatili! Ünlü çift Paris’te...

Zeynep Tuğçe Bayat, 'Gönülçelen' dizisinde tanıştığı Cansel Elçin ile 2020 yılında dünyaevine girdi. Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, geçen sene yaz aylarında bebek müjdesi verdi. Sosyal medyadan ultrasın fotoğrafı yayınlayan Cansel Elçin, paylaşımına "Biz bir aileyiz" notunu ekledi.
Kaynak: Sosyal medya
Ünlü çift, 31 Ocak'ta ise Atlas adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Kaynak: Sosyal medya
Oğullarına Atlas ismini veren ünlü çift, minik bebekleriyle ilk tatillerine çıktı. Ünlü çift, Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.