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Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğullarıyla ilk tatili! Ünlü çift Paris’te...

Geçen ocak ayında Atlas ismini verdikleri bebeklerini kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, tatil için Paris’e gitti. Minik bebekleriyle ilk tatillerine çıkan ünlü çift, Instagram'dan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 13:54 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 13:54
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın oğullarıyla ilk tatili! Ünlü çift Paris’te...

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Zeynep Tuğçe Bayat, 'Gönülçelen' dizisinde tanıştığı Cansel Elçin ile 2020 yılında dünyaevine girdi. Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, geçen sene yaz aylarında bebek müjdesi verdi. Sosyal medyadan ultrasın fotoğrafı yayınlayan Cansel Elçin, paylaşımına "Biz bir aileyiz" notunu ekledi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü çift, 31 Ocak'ta ise Atlas adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Oğullarına Atlas ismini veren ünlü çift, minik bebekleriyle ilk tatillerine çıktı. Ünlü çift, Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Minik bebekleri Atlas ile birlikte şehrin sokaklarını adım adım gezen Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin çifti, Instagram'dan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Bayat, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara "Seni seviyorum" notunu düştü.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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