Can Yaman’ın dizisi El Turco neden kaldırıldı? Oyuncu Can Yaman röportajında ne dedi?

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Can Yaman, kariyerine yurt dışında devam etme kararı alarak Türkiye'yi terk ettikten sonra, El Turco dizisi yayındayken verdiği röportaj gündeme geliyor. Dijital platformda olan El Turco dizisi Yaman'ın açıklamaları ardından yayından kaldırıldı. Peki Can Yaman ne dedi? İşte o küstah yanıt!

(Kaynak: Sosyal Medya) CAN YAMAN RÖPORTAJINDA NE DEDİ? Can Yaman, dört yıl önce kariyerine yurt dışında devam etme kararı alarak Türkiye'yi terk etti. El Turco dizisi yayındayken verdiği "Türkiye mi, İtalya mı?" sorusuna "İtalya" yanıtı büyük tepki topladı. Sosyal medyada nankörlükle suçlanan Yaman, dizinin yayınlandığı dijital platform tarafından kaldırıldı.