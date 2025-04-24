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Can Yaman’ın dizisi El Turco neden kaldırıldı? Oyuncu Can Yaman röportajında ne dedi?

Can Yaman’ın başrolünü üstlendiği El Turco dizisi, oyuncunun verdiği bir röportajın ardından yayından kaldırıldı. İtalya'da kariyerine devam etme kararı alan Yaman, "İtalya mı, Türkiye mi?" sorusuna verdiği yanıt tartışmalara yol açtı. Peki Can Yaman röportajında ne dedi? İşte El Turco dizisinin yayından kaldırılma nedeni!

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 15:15 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 15:23
Can Yaman’ın dizisi El Turco neden kaldırıldı? Oyuncu Can Yaman röportajında ne dedi?

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Can Yaman, kariyerine yurt dışında devam etme kararı alarak Türkiye'yi terk ettikten sonra, El Turco dizisi yayındayken verdiği röportaj gündeme geliyor. Dijital platformda olan El Turco dizisi Yaman'ın açıklamaları ardından yayından kaldırıldı. Peki Can Yaman ne dedi? İşte o küstah yanıt!

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

CAN YAMAN RÖPORTAJINDA NE DEDİ?

Can Yaman, dört yıl önce kariyerine yurt dışında devam etme kararı alarak Türkiye'yi terk etti. El Turco dizisi yayındayken verdiği "Türkiye mi, İtalya mı?" sorusuna "İtalya" yanıtı büyük tepki topladı. Sosyal medyada nankörlükle suçlanan Yaman, dizinin yayınlandığı dijital platform tarafından kaldırıldı.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman, 8 Kasım 1989'da İstanbul'da dünyaya gelmiş, ailenin tek çocuğudur. Baba tarafından Arnavut kökenli olan Yaman, İstanbul'daki İtalyan Lisesi'ni bitirmiş ve ardından Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.