Afra Saraçoğlu’ndan Okan Buruk açıklaması! Aşk iddialarına bakın ne yanıt verdi

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisinde birlikte rol aldığı meslektaşı Mert Ramazan Demir ile bir dargın bir barışık yürüttüğü aşkla sık sık gündem oldu.
Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisinde birlikte rol aldığı meslektaşı Mert Ramazan Demir ile bir dargın bir barışık yürüttüğü aşkla sık sık gündem oldu.
Son olarak ayrılık haberleriyle magazin manşetlerinde yer alan ikiliden Saraçoğlu'nun adı yeni bir aşk iddiasına karıştı.
Ünlü oyuncunun Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddia edildi. İddialara ilk yanıt 17 yıllık eşi Nihan Akkuş'la geçtiğimiz aylarda boşanan Okan Buruk'tan geldi. Buruk, net bir dille iddiaları yalanladı.
SUSKUNLUĞUNU BOZDU
Okan Buruk'un ardından Afra Saraçoğlu da sessizliğini bozdu. Gazete Magazin'e konuşan güzel oyuncu, "Çıkan haberlerden haberim yok, ne uyduruyorsanız siz uyduruyorsunuz. Öyle bir şey yok" dedi.
NE OLMUŞTU?
İddiaya göre Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk Galataport'ta yemek yerken görüntülenmişti. İkilinin yemek yerken görüntülenmesi aşk iddialarını beraberinde getirmişti.