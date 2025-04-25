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Afra Saraçoğlu’ndan Okan Buruk açıklaması! Aşk iddialarına bakın ne yanıt verdi

Seyran karakterini canlandırdığı Yalı Çapkını dizisi kısa bir süre önce final yapan Afra Saraçoğlu’nun adı Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk ile aşk iddialarına karıştı. İddialara ilk yanıt 17 yıllık eşi Nihan Akkuş’la geçtiğimiz aylarda boşanan Okan Buruk’tan gelirken Saraçoğlu da suskunluğunu bozdu. İşte Afra Saraçoğlu’nun Okan Buruk açıklaması...

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Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 11:31 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 11:31
Afra Saraçoğlu’ndan Okan Buruk açıklaması! Aşk iddialarına bakın ne yanıt verdi

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Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisinde birlikte rol aldığı meslektaşı Mert Ramazan Demir ile bir dargın bir barışık yürüttüğü aşkla sık sık gündem oldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Son olarak ayrılık haberleriyle magazin manşetlerinde yer alan ikiliden Saraçoğlu'nun adı yeni bir aşk iddiasına karıştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncunun Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddia edildi. İddialara ilk yanıt 17 yıllık eşi Nihan Akkuş'la geçtiğimiz aylarda boşanan Okan Buruk'tan geldi. Buruk, net bir dille iddiaları yalanladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Okan Buruk'un ardından Afra Saraçoğlu da sessizliğini bozdu. Gazete Magazin'e konuşan güzel oyuncu, "Çıkan haberlerden haberim yok, ne uyduruyorsanız siz uyduruyorsunuz. Öyle bir şey yok" dedi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk Galataport'ta yemek yerken görüntülenmişti. İkilinin yemek yerken görüntülenmesi aşk iddialarını beraberinde getirmişti.

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