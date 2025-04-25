Afra Saraçoğlu’ndan Okan Buruk açıklaması! Aşk iddialarına bakın ne yanıt verdi

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SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Okan Buruk'un ardından Afra Saraçoğlu da sessizliğini bozdu. Gazete Magazin'e konuşan güzel oyuncu, "Çıkan haberlerden haberim yok, ne uyduruyorsanız siz uyduruyorsunuz. Öyle bir şey yok" dedi.