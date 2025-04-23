SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

62 yaşında vefat eden oyuncu Leyla Okay son yolcuğuna uğurlandı!

'Ferhunde Hanımlar', 'Bizim Evin Halleri', 'Derin Sular' ve 'Teşkilat' dizilerinde rol alan Leyla Okay, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle 62 yaşında vefat etti. Ünlü oyuncu, bugün Ankara’da son yolcuğuna uğurlandı.

Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 15:38 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 15:38
62 yaşında vefat eden oyuncu Leyla Okay son yolcuğuna uğurlandı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören usta oyuncu Leyla Okay, 62 yaşında hayatını kaybetti. Okay için Ankara Yenimahalle'deki Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Kaynak: İHAKaynak: İHA

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Namazın ardından Okay'ın naaşı, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye ünlü oyuncunun ailesi ve yakınları katıldı.

Kaynak: İHAKaynak: İHA

LEYLA OKAY KİMDİR?

Leyla Okay, 1963 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Lise yıllarında tiyatroya başlayan Leyla Okay, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Okay ayrıca, 'Ferhunde Hanımlar', 'Bizim Evin Halleri', 'Derin Sular' ve 'Teşkilat' dizilerinde rol aldı.