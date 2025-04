62 yaşında vefat eden oyuncu Leyla Okay son yolcuğuna uğurlandı!

Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören usta oyuncu Leyla Okay , 62 yaşında hayatını kaybetti. Okay için Ankara Yenimahalle'deki Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Kaynak: İHA

LEYLA OKAY KİMDİR?

Leyla Okay, 1963 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Lise yıllarında tiyatroya başlayan Leyla Okay, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Okay ayrıca, 'Ferhunde Hanımlar', 'Bizim Evin Halleri', 'Derin Sular' ve 'Teşkilat' dizilerinde rol aldı.