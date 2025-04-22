Anne olmak için gün sayan Gizem Karaca karnı burnunda spor pozunu paylaştı!

Güzel Köylü, Şampiyon, Organik Aşk, Ay Lav Yu Tuu ve Eve Düşen Yıldırım gibi yapımlarda rol alan Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girdi.
Güzel Köylü, Şampiyon, Organik Aşk, Ay Lav Yu Tuu ve Eve Düşen Yıldırım gibi yapımlarda rol alan Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girdi.
Mutlu birliktelikleri devam eden Gizem Karaca ile Kemal Ekmekçi'den geçen aylarda bebek müjdesi geldi.
Hamilelik sürecini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Gizem Karaca'dan karnı burnunda yeni paylaşım geldi.
Siyah spor taytı ve büstiyeri ile kamera karşısına geçen oyuncu, verdiği pozu sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.
İşte o paylaşım...
NE OLMUŞTU?
Bebeğinin cinsiyetini açıklamayan Gizem Karaca, normal doğum yapacağını ve doğumun İzmir'de olacağını ifade etmişti.