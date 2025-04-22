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Anne olmak için gün sayan Gizem Karaca karnı burnunda spor pozunu paylaştı!

Kemal Ekmekçi ile mutlu bir evlilik sürdüren Gizem Karaca, geçen aylarda bebek müjdesi vermişti. Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncudan karnı burnunda yeni paylaşım geldi. Siyah spor taytı ve büstiyeri ile kamera karşısına geçen oyuncu, verdiği pozu sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 14:17 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 14:17
Anne olmak için gün sayan Gizem Karaca karnı burnunda spor pozunu paylaştı!

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Güzel Köylü, Şampiyon, Organik Aşk, Ay Lav Yu Tuu ve Eve Düşen Yıldırım gibi yapımlarda rol alan Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Mutlu birliktelikleri devam eden Gizem Karaca ile Kemal Ekmekçi'den geçen aylarda bebek müjdesi geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Hamilelik sürecini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Gizem Karaca'dan karnı burnunda yeni paylaşım geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Siyah spor taytı ve büstiyeri ile kamera karşısına geçen oyuncu, verdiği pozu sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

NE OLMUŞTU?

Bebeğinin cinsiyetini açıklamayan Gizem Karaca, normal doğum yapacağını ve doğumun İzmir'de olacağını ifade etmişti.

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