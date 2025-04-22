3 ay önce anne olan Melisa Aslı Pamuk’tan bebeği Mylan ile yeni paylaşım!

33 yaşındaki ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, futbolcu Yusuf Yazıcı ile Mayıs 2024'te Paris'te dünyaevine girdi. Ünlü çiftten geçen aylarda ise bebek müjdesi geldi.
33 yaşındaki ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, futbolcu Yusuf Yazıcı ile Mayıs 2024'te Paris'te dünyaevine girdi. Ünlü çiftten geçen aylarda ise bebek müjdesi geldi.
Ünlü çift, 29 Ocak'ta Mylan adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
3 ay önce doğum yapan Pamuk, hamilelik sürecinin aksine anne olduktan sonra sosyal medyayı pek aktif kullanmadı.
Yaptığı son paylaşıma "Mylan Yazıcı - 29.01.2025" notunu düşerek bebeğinin adını duyuran Pamuk'tan sürpriz hamle geldi.
Ünlü oyuncu minik bebeğiyle yeni bir paylaşımda bulundu. Bebeğinin yüzünü göstermekten kaçınan Pamuk'un paylaşımı, kısa sürede takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.
İşte o paylaşım...
NE OLMUŞTU?
Oğlunun doğum gününde yani 29 Ocak'ta dünyaya geldiğini açıklayan Yazıcı, "En güzel doğum günü hediyesi" ifadelerini kullanmıştı. Melisa Aslı Pamuk da eşinin paylaşımını kalp emojisiyle yayınlamıştı.
Melisa Aslı Pamuk da yaptığı paylaşıma "Mylan Yazıcı - 29.01.2025" notunu düşerek bebeğinin adını duyurmuştu.