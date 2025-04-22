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3 ay önce anne olan Melisa Aslı Pamuk’tan bebeği Mylan ile yeni paylaşım!

Mayıs 2024'te evlenen Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, geçen Ocak ayında Mylan adını verdikleri bebeklerini kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. 3 ay önce anne olan Melisa Aslı Pamuk’tan bebeği Mylan ile yeni paylaşım geldi. İşte Melisa Aslı Pamuk’un o paylaşımı...

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 14:00 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 14:01
3 ay önce anne olan Melisa Aslı Pamuk’tan bebeği Mylan ile yeni paylaşım!

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33 yaşındaki ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, futbolcu Yusuf Yazıcı ile Mayıs 2024'te Paris'te dünyaevine girdi. Ünlü çiftten geçen aylarda ise bebek müjdesi geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü çift, 29 Ocak'ta Mylan adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

3 ay önce doğum yapan Pamuk, hamilelik sürecinin aksine anne olduktan sonra sosyal medyayı pek aktif kullanmadı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Yaptığı son paylaşıma "Mylan Yazıcı - 29.01.2025" notunu düşerek bebeğinin adını duyuran Pamuk'tan sürpriz hamle geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü oyuncu minik bebeğiyle yeni bir paylaşımda bulundu. Bebeğinin yüzünü göstermekten kaçınan Pamuk'un paylaşımı, kısa sürede takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

NE OLMUŞTU?

Oğlunun doğum gününde yani 29 Ocak'ta dünyaya geldiğini açıklayan Yazıcı, "En güzel doğum günü hediyesi" ifadelerini kullanmıştı. Melisa Aslı Pamuk da eşinin paylaşımını kalp emojisiyle yayınlamıştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Melisa Aslı Pamuk da yaptığı paylaşıma "Mylan Yazıcı - 29.01.2025" notunu düşerek bebeğinin adını duyurmuştu.

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