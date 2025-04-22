3 ay önce anne olan Melisa Aslı Pamuk’tan bebeği Mylan ile yeni paylaşım!

Yaptığı son paylaşıma "Mylan Yazıcı - 29.01.2025" notunu düşerek bebeğinin adını duyuran Pamuk'tan sürpriz hamle geldi.

Ünlü oyuncu minik bebeğiyle yeni bir paylaşımda bulundu. Bebeğinin yüzünü göstermekten kaçınan Pamuk'un paylaşımı, kısa sürede takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

İşte o paylaşım...

Kaynak: Sosyal medya

NE OLMUŞTU?

Oğlunun doğum gününde yani 29 Ocak'ta dünyaya geldiğini açıklayan Yazıcı, "En güzel doğum günü hediyesi" ifadelerini kullanmıştı. Melisa Aslı Pamuk da eşinin paylaşımını kalp emojisiyle yayınlamıştı.