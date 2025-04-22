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Sustalı Ceylan’ın Bekri’si Celil Nalçakan’ın verdiği kiloların nedeni ortaya çıktı! Son haliyle dikkat çeken oyuncu meğer bir ay boyunca...

atv'nin sevilen dizisi Sustalı Ceylan’da Bekri karakterini canlandıran Celil Nalçakan, geçen ay yaptığı bir paylaşımda 6 saat süren bir operasyon geçirdiğini duyurmuştu. Dişlerinden bir operasyon geçiren ve birkaç gün hastanede tedavi gören Nalçakan, sağlık durumu hakkında konuştu. Bir davette görüntülenen ünlü oyuncunun son hali dikkat çekerken Nalçakan nasıl kilo verdiğini de açıkladı.

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Giriş Tarihi :22 Nisan 2025 , 12:45 Güncelleme Tarihi :22 Nisan 2025 , 12:45
Sustalı Ceylan’ın Bekri’si Celil Nalçakan’ın verdiği kiloların nedeni ortaya çıktı! Son haliyle dikkat çeken oyuncu meğer bir ay boyunca...

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Sustalı Ceylan'da Bekri karakterini canlandıran Celil Nalçakan, mart ayında dişlerinden bir operasyon geçirdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü isim, sosyal medya hesabından yıllardır ertelediği bir sağlık sorunu nedeniyle 6 saat süren bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Nalçakan, paylaşımında ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Dün sabah bu saatlerde, 6 saat süren bir operasyona girdim. Yıllardır ertelediğim bir sorun, mucize insanlar sayesinde çözüme ulaştı"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Oyuncunun hastaneden paylaştığı karelere sevenlerinden ve sanat dünyasından arkadaşları geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Dün akşam bir arkadaşının doğum gününe katılan Celil Nalçakan, sağlık durumundan bahsetti. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; son haliyle dikkat çeken Nalçakan nasıl kilo verdiğini de açıkladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

"BİR AY BOYUNCA BEBEK MAMASI YEDİM"

Nalçakan, "Ameliyat uzun sürdü, dişte bir sıkıntı vardı hallettik. O yüzden zayıfladım. Bir ay boyunca bebek mamasıyla beslenince böyle oluyor" şeklinde konuştu.

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