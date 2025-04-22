Sustalı Ceylan’ın Bekri’si Celil Nalçakan’ın verdiği kiloların nedeni ortaya çıktı! Son haliyle dikkat çeken oyuncu meğer bir ay boyunca...

Ünlü isim, sosyal medya hesabından yıllardır ertelediği bir sağlık sorunu nedeniyle 6 saat süren bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

Kaynak: Sosyal medya

Nalçakan, paylaşımında ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Dün sabah bu saatlerde, 6 saat süren bir operasyona girdim. Yıllardır ertelediğim bir sorun, mucize insanlar sayesinde çözüme ulaştı"