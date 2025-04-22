Sustalı Ceylan’ın Bekri’si Celil Nalçakan’ın verdiği kiloların nedeni ortaya çıktı! Son haliyle dikkat çeken oyuncu meğer bir ay boyunca...

Sustalı Ceylan'da Bekri karakterini canlandıran Celil Nalçakan, mart ayında dişlerinden bir operasyon geçirdi.
Sustalı Ceylan'da Bekri karakterini canlandıran Celil Nalçakan, mart ayında dişlerinden bir operasyon geçirdi.
Ünlü isim, sosyal medya hesabından yıllardır ertelediği bir sağlık sorunu nedeniyle 6 saat süren bir operasyon geçirdiğini duyurdu.
Nalçakan, paylaşımında ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Dün sabah bu saatlerde, 6 saat süren bir operasyona girdim. Yıllardır ertelediğim bir sorun, mucize insanlar sayesinde çözüme ulaştı"
Oyuncunun hastaneden paylaştığı karelere sevenlerinden ve sanat dünyasından arkadaşları geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Dün akşam bir arkadaşının doğum gününe katılan Celil Nalçakan, sağlık durumundan bahsetti. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; son haliyle dikkat çeken Nalçakan nasıl kilo verdiğini de açıkladı.
"BİR AY BOYUNCA BEBEK MAMASI YEDİM"
Nalçakan, "Ameliyat uzun sürdü, dişte bir sıkıntı vardı hallettik. O yüzden zayıfladım. Bir ay boyunca bebek mamasıyla beslenince böyle oluyor" şeklinde konuştu.